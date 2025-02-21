Дэниел Крейг прокомментировал миллиардную сделку Amazon MGM и продюсеров бондианы

Бывший исполнитель роли агента 007 Дэниел Крейг поделился мыслями о сделке между Amazon MGM и продюсерами бондианы Майклом Г.Уилсоном и Барбарой Брокколи. В результате соглашения студия получила творческий контроль над франшизой.
«Мое уважение, восхищение и любовь к Барбаре и Майклу остаются неизменными и не ослабевают», — сообщил актер в заявлении для The Hollywood Reporter.
«Я желаю Майклу долгой, спокойной жизни на заслуженной пенсии, и какие бы авантюры Барбара ни затеяла, я знаю, что они будут впечатляющими, и надеюсь, что смогу принять в них участие», — добавил он.
По информации источников Deadline, сделка между Amazon MGM и правообладателями наследия Бонда обошлась студии в 1 млрд долларов.
Инсайдеры считают, что продюсеры бондианы пошли на сделку из‑за усталости Брокколи от борьбы с Amazon по поводу развития франшизы, а также решения Уилсона уйти на пенсию. Теперь, когда творческий контроль перешел полностью к студии, работа над новой частью культовой франшизы должна начаться быстрее.
Спустя несколько часов после новостей о соглашении, глава Amazon Джефф Безос спросил у своих подписчиков, кого они хотели бы видеть в роли нового агента 007.