В Британии кошке, самостоятельно уехавшей в другой город на поезде, подарили пожизненный проездной

«Мы не знали, где она. Мы посмотрели на метку Apple [Air] и поняли, что она уехала на вокзал Ватерлоо. Единственный способ добраться туда — на поезде. Мы смотрели на метку и видели, что она едет с одной остановки на другую», — поделился мужчина.