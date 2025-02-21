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В Британии кошке, самостоятельно уехавшей в другой город на поезде, подарили пожизненный проездной

Сегодня в 12:55
Фото: Laura Shinkins

В Великобритании двухлетняя кошка Тилли самостоятельно села на поезд, идущий из города Суррей в Лондон, пишет Би-би-си. Впечатлившись ее приключениями, дорожная компания выдала ей бесплатный проездной на всю жизнь.

Хозяин животного Майкл Харди из Вейбриджа рассказал, что Тилли всегда была не прочь пошалить: раньше она садилась в автобусы и даже забиралась за барную стойку местного паба.

Однако он был ошарашен, когда ему позвонил работник билетной кассы и сообщил, что Тилли проехала 28,5 км до Лондона. «Какого черта моя кошка делает в Ватерлоо, садится в поезда и едет кататься?» — вспоминает Харди свою реакцию.

К счастью, в это время он работал в Лондоне и поехал на станцию, чтобы забрать питомца.

«Мы не знали, где она. Мы посмотрели на метку Apple [Air] и поняли, что она уехала на вокзал Ватерлоо. Единственный способ добраться туда — на поезде. Мы смотрели на метку и видели, что она едет с одной остановки на другую», — поделился мужчина.

Компания South Western Railway, обслуживающая маршрут, по которому путешествовала Тилли, сделала для нее собственную смарт-карту для будущих приключений в поездах. Проездной позволит ей воспользоваться неограниченным количеством бесплатных поездок по всей сети до конца жизни.

«На случай, если наша усатая странница снова почувствует кошачий авантюризм, мы решили выпустить для Тилли ее собственную смарт-карту Cat2Go с бесплатным проездом по нашей сети на все ее девять жизней», — заявили в железнодорожной компании.

Харди и его партнерша взяли Тилли, после того как ее нашли на улице. «Мы не знаем, откуда она взялась. Две девочки постучали в мою дверь с этой кошкой. Они решили, что она наша. Мы взяли ее к себе, потому что девочки были совсем маленькие», — поделился хозяин.

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