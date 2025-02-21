В Китае обнаружили новый коронавирус, который может передаваться людям

Группа китайских вирусологов обнаружила у летучих мышей новый коронавирус, который способен заражать людей тем же путем, что и Covid-19. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на исследование ученых.
По информации издания, обнаруженный вирус — новая линия коронавируса (Pipistrellus bat coronavirus HKU5), который выявили в Гонконге у японского нетопыря — род гладконосых летучих мышей, включающий в себя около 40 видов.
Вирус получил название HKU5-CoV. Он относится к подроду мербековирусов, который также включает вирус, вызывающий ближневосточный респираторный синдром (Mers). HKU5-CoV способен связываться с человеческим ферментом ACE2 ― тем же рецептором, который использует вирус Sars-CoV-2, вызывающий Covid-19, для заражения клеток.
Однако ученые подчеркивают, что пока повода для паники нет. Эффективность нового вируса значительно ниже, чем у Covid-19, и риск его появления в человеческих популяциях не стоит преувеличивать. При этом специалисты настаивают на «более тщательном исследовании».
Исследование было проведено вирусологом Ши Чжэнли, известной работой в Уханьском институте. Вместе с ней в исследовании приняли участие ученые из Академии наук Гуанчжоу, Уханьского университета и Уханьского института вирусологии.