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Гарри Лоути не вернется в четвертый сезон «Индустрии»

Сегодня в 13:42
Фото: Home Box Office (HBO)

Гарри Лоути не появится в четвертом сезоне сериала «Индустрия» на HBO. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, актер покидает проект после трех сезонов из‑за конфликта в расписании. Какая именно из предстоящих ролей мешает съемкам в «Индустрии», пока не уточняется.

Роль Роберта Спиринга стала для Лоути прорывом. Его персонаж — самоуверенный выпускник финансового факультета, попадающий в инвестиционный банк Pierpoint & Co., где он быстро осознает, насколько беспощаден этот мир.

В финале третьего сезона Роберт покинул Pierpoint ради работы в стартапе, занимающемся псилоцибином. Это могло бы стать основной сюжетной линией в новом сезоне, но теперь путь персонажа останется за кадром.

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