Гарри Лоути не вернется в четвертый сезон «Индустрии»

Гарри Лоути не появится в четвертом сезоне сериала «Индустрия» на HBO. Об этом сообщает Deadline.
По данным издания, актер покидает проект после трех сезонов из‑за конфликта в расписании. Какая именно из предстоящих ролей мешает съемкам в «Индустрии», пока не уточняется.
Роль Роберта Спиринга стала для Лоути прорывом. Его персонаж — самоуверенный выпускник финансового факультета, попадающий в инвестиционный банк Pierpoint & Co., где он быстро осознает, насколько беспощаден этот мир.
В финале третьего сезона Роберт покинул Pierpoint ради работы в стартапе, занимающемся псилоцибином. Это могло бы стать основной сюжетной линией в новом сезоне, но теперь путь персонажа останется за кадром.