Омар Си сыграет главную роль в сериале по фильму «Тайлер Рейк: Операция по спасению»

Netflix дал зеленый свет производству сериала по фильму «Тайлер Рейк: Операция по спасению». Об этом сообщает Deadline.
Действие нового экшн-триллера развернется в мире «Тайлера Рейка» и расскажет историю наемника, выполняющего опасную миссию по спасению заложников в Ливии.
Главную роль в нем исполнит Омар Си («1+1», «Люпен»). Шоураннером и исполнительным продюсером восьмисерийного шоу выступает Глен Маззара («Ходячие мертвецы»). В создании сериала также участвует компания AGBO, основанная братьями Джо и Энтони Руссо.
«Зрителей ждет захватывающее погружение в мир „Тайлера Рейка“. С Омаром Си в главной роли и при сотрудничестве с братьями Руссо и Гленом Маззарой фанаты могут рассчитывать на еще большее количество динамичных приключений», — заявил Питер Фридландер, вице-президент Netflix по производству сценарных сериалов.
Оригинальный фильм «Тайлер Рейк» 2020 года, снятый Сэмом Харгрейвом, основан на графическом романе Ciudad Энди Паркса. Главный герой (Крис Хемсворт) — австралийский оперативник спецназа, получающий задание спасти сына индийского наркобарона в Бангладеш, но его миссия идет под откос после предательства.