Омар Си сыграет главную роль в сериале по фильму «Тайлер Рейк: Операция по спасению»

Вчера / 19:54
Скандальный фильм «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне получит продолжение
Сегодня / 13:24
Дэвид Лейтч снимет боевик о грабителях банков
Сегодня / 13:10
Дэниел Крейг прокомментировал миллиардную сделку Amazon MGM и продюсеров бондианы
Сегодня / 12:55
В Британии кошке, самостоятельно уехавшей в другой город на поезде, подарили пожизненный проездной
Сегодня / 12:24
В Китае обнаружили новый коронавирус, который может передаваться людям
Сегодня / 12:09
Николь Кидман поработала с 19 режиссерками за 8 лет, выполнив данное себе обещание
Сегодня / 11:45
Пранк-сериал «Быть присяжным» получит второй сезон. Его действие будет развиваться на корпоративе
Сегодня / 11:34
Компания «КВС» выкупила «Кресты» и пообещала открыть там музей, отель и рестораны
Сегодня / 10:01
Из ресторана Гордона Рамзи за неделю украли около 500 фигурок кошек
Сегодня / 09:59
Перед «Крокусом» начали строить памятник жертвам теракта
Сегодня / 08:55
Netflix выпустит фильм по Sifu. Продюсером станет Чад Стахелски
Сегодня / 08:41
Стивен Кинг, покинувший X из‑за токсичности на платформе, вернулся
Сегодня / 07:46
Роспотребнадзор приостановил работу 76 магазинов «Светофор»
Сегодня / 07:40
В Италии потребовали исключить песню «Espresso Macchiato» Томми Кэша из «Евровидения»
Сегодня / 06:54
На Масленицу в «Никола-Ленивце» сожгут 24 мельницы
Сегодня / 06:52
Зумеры стали отказываться от заглавных букв в переписке
Сегодня / 06:17
«Первый брак Джорджи и Мэнди» продлили на второй сезон
Сегодня / 00:05
«Как слезы в дожде»: в сети появился трейлер документального фильма об актере Рутгере Хауэре
Сегодня / 23:03
Режиссер «Идеального голоса» станет постановщиком приквела «Блондинки в законе» — сериала «Эль»
Сегодня / 22:10
В Госдуме заявили, что СК расследует убийство писателя Лермонтова. В СК это отрицают
Сегодня / 21:33
Двукратный лауреат премии «Оскар» Махершала Али сыграет в фильме «Твоя мать твоя мать твоя мать»
Вчера / 20:39
Оливия Колман снимется в драме по мотивам датского сериала «Волк идет»
Вчера / 20:15
Бархатного червя признали насекомым года в Новой Зеландии
Вчера / 19:20
«Коммерсант»: в правительстве РФ обсуждают реестр маркетплейсов
Вчера / 18:27
На Николаса Кейджа подала в суд бывшая подруга. Она обвинила актера в пренебрежении к сыну
Вчера / 17:58
Дуэйн Джонсон может сыграть криминального босса в новом фильме Мартина Скорсезе
Вчера / 17:54
Джефф Безос предложил подписчикам выбрать нового Джеймса Бонда
Вчера / 17:22
Netflix показал трейлер фильма «Список заветных желаний» с Софией Карсон

Омар Си сыграет главную роль в сериале по фильму «Тайлер Рейк: Операция по спасению»

Сегодня в 12:06
Фото: Canal+

Netflix дал зеленый свет производству сериала по фильму «Тайлер Рейк: Операция по спасению». Об этом сообщает Deadline.

Действие нового экшн-триллера развернется в мире «Тайлера Рейка» и расскажет историю наемника, выполняющего опасную миссию по спасению заложников в Ливии.

Главную роль в нем исполнит Омар Си («1+1», «Люпен»). Шоураннером и исполнительным продюсером восьмисерийного шоу выступает Глен Маззара («Ходячие мертвецы»). В создании сериала также участвует компания AGBO, основанная братьями Джо и Энтони Руссо.

«Зрителей ждет захватывающее погружение в мир „Тайлера Рейка“. С Омаром Си в главной роли и при сотрудничестве с братьями Руссо и Гленом Маззарой фанаты могут рассчитывать на еще большее количество динамичных приключений», — заявил Питер Фридландер, вице-президент Netflix по производству сценарных сериалов.

Оригинальный фильм «Тайлер Рейк» 2020 года, снятый Сэмом Харгрейвом, основан на графическом романе Ciudad Энди Паркса. Главный герой (Крис Хемсворт) — австралийский оперативник спецназа, получающий задание спасти сына индийского наркобарона в Бангладеш, но его миссия идет под откос после предательства.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами