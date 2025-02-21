Омар Си сыграет главную роль в сериале по фильму «Тайлер Рейк: Операция по спасению»

«Зрителей ждет захватывающее погружение в мир „Тайлера Рейка“. С Омаром Си в главной роли и при сотрудничестве с братьями Руссо и Гленом Маззарой фанаты могут рассчитывать на еще большее количество динамичных приключений», — заявил Питер Фридландер, вице-президент Netflix по производству сценарных сериалов.