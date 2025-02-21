Компания «КВС» выкупила «Кресты» и пообещала открыть там музей, отель и рестораны

В «Крестах» откроют музей об истории этого места, гостиничный комплекс, рестораны и галереи. В «КВС» пообещали осуществить «бережную реставрацию» и превратить бывший СИЗО в «общественное пространство, в котором прошлое и будущее соединятся в новом формате».