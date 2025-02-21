Компания «КВС» выкупила «Кресты» и пообещала открыть там музей, отель и рестораны

Девелоперская группа компаний «КВС» купила на торгах исторический комплекс зданий бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге. Об этом говорится на сайте нового собственника.
В «Дом.рф» уточнили, что конечная цена лота составила 1 млрд 136 млн рублей. «КВС» получит участки площадью 3,9 гектара, а также сооружения общей площадью 41,2 тыс. квадратных метров, часть из которых признаны объектами культурного наследия.
В «Крестах» откроют музей об истории этого места, гостиничный комплекс, рестораны и галереи. В «КВС» пообещали осуществить «бережную реставрацию» и превратить бывший СИЗО в «общественное пространство, в котором прошлое и будущее соединятся в новом формате».
В торгах, помимо «КВС», участвовал совладелец билетного сервиса Kassir.ru и глава концертного агентства PMI Евгений Финкельштейн. Во время торгов он повысил цену до 1,1 млрд рублей, но все равно проиграл, отмечает «Коммерсант».
Тюрьма в здании «Крестов» была открыта с 1893 по 2017 год, а после, до октября 2022-го, там располагалась колония-поселение.
В период Большого террора «Кресты» были переполнены лицами, обвиненными в контрреволюционных преступлениях. В эти годы в тюрьме находились видные представители отечественной науки и культуры: поэт Николай Заболоцкий, историк Лев Гумилев, востоковед Теодор Шумовский, актер Георгий Жженов, маршал Константин Рокоссовский и другие.
В 2013 году власти Петербурга планировали разместить в «Крестах» офисы, арт-отели, дизайнерские шоурумы, магазины и рестораны. Проект хотели реализовать по схеме государственно-частного партнерства, но он не получил развития. В прошлом году передать «Кресты» РПЦ предлагал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.