Николь Кидман поработала с 19 режиссерками за 8 лет, выполнив данное себе обещание

По ее словам, когда их фильмы получают финансирование, на них оказывают давление, требуя «быть идеальными», и у них нет места для ошибок. В то время как режиссеры-мужчины имеют больше шансов на ошибки, женщин-режиссеров «задавливают», если они не снимают безупречный фильм.