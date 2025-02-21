Николь Кидман поработала с 19 режиссерками за 8 лет, выполнив данное себе обещание

За последние восемь лет Николь Кидман 19 раз работала с женщинами-режиссерами, выполнив обещание, данное себе в 2017 году. Об этом актриса рассказала в интервью журналу Time.
Восемь лет назад актриса зареклась каждые 18 месяцев сотрудничать с другими женщинами в качестве актрисы или продюсера. Обладательница «Оскара» объяснила, что решила дать себе такую клятву, устав от двойных стандартов, с которыми сталкиваются женщины-режиссеры.
По ее словам, когда их фильмы получают финансирование, на них оказывают давление, требуя «быть идеальными», и у них нет места для ошибок. В то время как режиссеры-мужчины имеют больше шансов на ошибки, женщин-режиссеров «задавливают», если они не снимают безупречный фильм.
«Это можно изменить. Но сделать это можно, только снимаясь в фильмах женщин», — отметила актриса.
Последним театральным релизом Кидман стал фильм Халины Рейн «Плохая девочка», а сейчас она снимается в триллере «Голландия» Мими Кейв. Среди ее недавних сериальных работ — «Экспаты» Лулу Ванг и «Идеальная пара» Сусанны Бир.
Кидман также снимается в сериалах «Спецназ: Львица» и «Девять незнакомцев». Вместе с Джейми Ли Кертис актриса также участвует в шоу «Скарпетта» и работает над сиквелом «Практической магии».