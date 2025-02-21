Пранк-сериал «Быть присяжным» получит второй сезон. Его действие будет развиваться на корпоративе

Вчера / 19:54
Скандальный фильм «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне получит продолжение
Сегодня / 13:24
Дэвид Лейтч снимет боевик о грабителях банков
Сегодня / 13:10
Дэниел Крейг прокомментировал миллиардную сделку Amazon MGM и продюсеров бондианы
Сегодня / 12:55
В Британии кошке, самостоятельно уехавшей в другой город на поезде, подарили пожизненный проездной
Сегодня / 12:24
В Китае обнаружили новый коронавирус, который может передаваться людям
Сегодня / 12:09
Николь Кидман поработала с 19 режиссерками за 8 лет, выполнив данное себе обещание
Сегодня / 12:06
Омар Си сыграет главную роль в сериале по фильму «Тайлер Рейк: Операция по спасению»
Сегодня / 11:34
Компания «КВС» выкупила «Кресты» и пообещала открыть там музей, отель и рестораны
Сегодня / 10:01
Из ресторана Гордона Рамзи за неделю украли около 500 фигурок кошек
Сегодня / 09:59
Перед «Крокусом» начали строить памятник жертвам теракта
Сегодня / 08:55
Netflix выпустит фильм по Sifu. Продюсером станет Чад Стахелски
Сегодня / 08:41
Стивен Кинг, покинувший X из‑за токсичности на платформе, вернулся
Сегодня / 07:46
Роспотребнадзор приостановил работу 76 магазинов «Светофор»
Сегодня / 07:40
В Италии потребовали исключить песню «Espresso Macchiato» Томми Кэша из «Евровидения»
Сегодня / 06:54
На Масленицу в «Никола-Ленивце» сожгут 24 мельницы
Сегодня / 06:52
Зумеры стали отказываться от заглавных букв в переписке
Сегодня / 06:17
«Первый брак Джорджи и Мэнди» продлили на второй сезон
Сегодня / 00:05
«Как слезы в дожде»: в сети появился трейлер документального фильма об актере Рутгере Хауэре
Сегодня / 23:03
Режиссер «Идеального голоса» станет постановщиком приквела «Блондинки в законе» — сериала «Эль»
Сегодня / 22:10
В Госдуме заявили, что СК расследует убийство писателя Лермонтова. В СК это отрицают
Сегодня / 21:33
Двукратный лауреат премии «Оскар» Махершала Али сыграет в фильме «Твоя мать твоя мать твоя мать»
Вчера / 20:39
Оливия Колман снимется в драме по мотивам датского сериала «Волк идет»
Вчера / 20:15
Бархатного червя признали насекомым года в Новой Зеландии
Вчера / 19:20
«Коммерсант»: в правительстве РФ обсуждают реестр маркетплейсов
Вчера / 18:27
На Николаса Кейджа подала в суд бывшая подруга. Она обвинила актера в пренебрежении к сыну
Вчера / 17:58
Дуэйн Джонсон может сыграть криминального босса в новом фильме Мартина Скорсезе
Вчера / 17:54
Джефф Безос предложил подписчикам выбрать нового Джеймса Бонда
Вчера / 17:22
Netflix показал трейлер фильма «Список заветных желаний» с Софией Карсон

Пранк-сериал «Быть присяжным» получит второй сезон. Его действие будет развиваться на корпоративе

Сегодня в 11:45
Фото: Amazon Freevee

Сенсация «Эмми-2023», сериал-пранк «Быть присяжным», получит второй сезон. Об этом сообщает Variety.

Действие второго сезона происходит не в зале суда, а на корпоративном ретрите. Съемки уже завершились, они проходили в пригороде Лос-Анджелеса.

В первом сезоне проекта, снятого в документальном стиле, рассказывается о присяжном Рональде Глэддене, который думает, что участвует в реальном судебном заседании. Однако весь процесс — инсценировка, а остальные присяжные, судья, преступник и адвокаты — актеры.

Малоизвестный сериал вышел в 2023 году и неожиданно был номинирован на «Эмми» в категории «Лучший комедийный сериал» и «Лучший комедийный актер второго плана» (Джеймс Марсден).

Когда шоураннера проекта Коди Хеллера спрашивали о возможном продолжении, он ответил: «Очевидно, что это должна быть совершенно другая вселенная. Нельзя просто снова снимать „Быть присяжным“, потому что тогда люди скажут: „Подождите-ка“. Но я действительно думаю, что это возможно. Я действительно думаю, что существует миллион разных миров, в которых могли бы существовать подобные вещи».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами