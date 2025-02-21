Пранк-сериал «Быть присяжным» получит второй сезон. Его действие будет развиваться на корпоративе

Сенсация «Эмми-2023», сериал-пранк «Быть присяжным», получит второй сезон. Об этом сообщает Variety.
Действие второго сезона происходит не в зале суда, а на корпоративном ретрите. Съемки уже завершились, они проходили в пригороде Лос-Анджелеса.
В первом сезоне проекта, снятого в документальном стиле, рассказывается о присяжном Рональде Глэддене, который думает, что участвует в реальном судебном заседании. Однако весь процесс — инсценировка, а остальные присяжные, судья, преступник и адвокаты — актеры.
Малоизвестный сериал вышел в 2023 году и неожиданно был номинирован на «Эмми» в категории «Лучший комедийный сериал» и «Лучший комедийный актер второго плана» (Джеймс Марсден).
Когда шоураннера проекта Коди Хеллера спрашивали о возможном продолжении, он ответил: «Очевидно, что это должна быть совершенно другая вселенная. Нельзя просто снова снимать „Быть присяжным“, потому что тогда люди скажут: „Подождите-ка“. Но я действительно думаю, что это возможно. Я действительно думаю, что существует миллион разных миров, в которых могли бы существовать подобные вещи».