Пранк-сериал «Быть присяжным» получит второй сезон. Его действие будет развиваться на корпоративе

Когда шоураннера проекта Коди Хеллера спрашивали о возможном продолжении, он ответил: «Очевидно, что это должна быть совершенно другая вселенная. Нельзя просто снова снимать „Быть присяжным“, потому что тогда люди скажут: „Подождите-ка“. Но я действительно думаю, что это возможно. Я действительно думаю, что существует миллион разных миров, в которых могли бы существовать подобные вещи».