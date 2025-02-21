Перед «Крокусом» начали строить памятник жертвам теракта

Вчера / 19:54
Скандальный фильм «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне получит продолжение
Сегодня / 10:01
Из ресторана Гордона Рамзи за неделю украли около 500 фигурок кошек
Сегодня / 08:55
Netflix выпустит фильм по Sifu. Продюсером станет Чад Стахелски
Сегодня / 08:41
Стивен Кинг, покинувший X из‑за токсичности на платформе, вернулся
Сегодня / 07:46
Роспотребнадзор приостановил работу 76 магазинов «Светофор»
Сегодня / 07:40
В Италии потребовали исключить песню «Espresso Macchiato» Томми Кэша из «Евровидения»
Сегодня / 06:54
На Масленицу в «Никола-Ленивце» сожгут 24 мельницы
Сегодня / 06:52
Зумеры стали отказываться от заглавных букв в переписке
Сегодня / 06:17
«Первый брак Джорджи и Мэнди» продлили на второй сезон
Сегодня / 00:05
«Как слезы в дожде»: в сети появился трейлер документального фильма об актере Рутгере Хауэре
Сегодня / 23:03
Режиссер «Идеального голоса» станет постановщиком приквела «Блондинки в законе» — сериала «Эль»
Сегодня / 22:10
В Госдуме заявили, что СК расследует убийство писателя Лермонтова. В СК это отрицают
Сегодня / 21:33
Двукратный лауреат премии «Оскар» Махершала Али сыграет в фильме «Твоя мать твоя мать твоя мать»
Вчера / 20:39
Оливия Колман снимется в драме по мотивам датского сериала «Волк идет»
Вчера / 20:15
Бархатного червя признали насекомым года в Новой Зеландии
Вчера / 19:20
«Коммерсант»: в правительстве РФ обсуждают реестр маркетплейсов
Вчера / 18:27
На Николаса Кейджа подала в суд бывшая подруга. Она обвинила актера в пренебрежении к сыну
Вчера / 17:58
Дуэйн Джонсон может сыграть криминального босса в новом фильме Мартина Скорсезе
Вчера / 17:54
Джефф Безос предложил подписчикам выбрать нового Джеймса Бонда
Вчера / 17:22
Netflix показал трейлер фильма «Список заветных желаний» с Софией Карсон
Вчера / 16:41
Nickelodeon анонсировал сиквел «Аватара» под названием «Семь небес»
Вчера / 16:11
The Guardian: 65% поверхности Земли столкнулось с рекордной жарой в 2024 году
Вчера / 16:10
«Это было похоже на культ»: экс главный дизайнер Yeezy рассказал о работе с Канье Уэстом
Вчера / 15:45
Amazon MGM получил творческий контроль над франшизой о Джеймсе Бонде
Вчера / 15:15
Reuters: TikTok увольняет сотрудников по всему миру
Вчера / 15:13
Британский художник создал самую маленькую скульптуру в мире
Вчера / 14:45
Американка родила чужого ребенка из‑за путаницы при ЭКО
Вчера / 14:02
Николь Кидман, Эйжа Уилсон и Джордан Чайлз стали женщинами года по версии Time

Перед «Крокусом» начали строить памятник жертвам теракта

Сегодня в 09:59
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

У здания «Крокус Сити Холла», где в марте прошлого года произошел теракт, начали возводить памятник жертвам трагедии. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости», побывавший на месте работ.

В пресс-службе «Крокуса» отметили, что мемориал откроется в день годовщины теракта ― 22 марта. Как будет выглядеть скульптура, неизвестно ― ее проект не был опубликован.

Перед зданием концертного зала уже появилась конструкция из металла ― основа памятника. По информации агентства, возведением занимаются собственники «Крокус Сити Холла».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась. Атака унесла жизни 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали.

В прошлом году шла дискуссия о том, что делать на месте сгоревшего «Крокуса»: восстановить концертный зал, сделать мемориальный парк, построить церковь или открыть памятник.

В июне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исключил возведение на месте «Крокуса» нового ТЦ. В декабре он рассказал, что концепция мемориала в память о жертвах теракта уже создана.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами