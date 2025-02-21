Перед «Крокусом» начали строить памятник жертвам теракта

У здания «Крокус Сити Холла», где в марте прошлого года произошел теракт, начали возводить памятник жертвам трагедии. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости», побывавший на месте работ.
В пресс-службе «Крокуса» отметили, что мемориал откроется в день годовщины теракта ― 22 марта. Как будет выглядеть скульптура, неизвестно ― ее проект не был опубликован.
Перед зданием концертного зала уже появилась конструкция из металла ― основа памятника. По информации агентства, возведением занимаются собственники «Крокус Сити Холла».
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась. Атака унесла жизни 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали.
В прошлом году шла дискуссия о том, что делать на месте сгоревшего «Крокуса»: восстановить концертный зал, сделать мемориальный парк, построить церковь или открыть памятник.