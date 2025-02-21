Перед «Крокусом» начали строить памятник жертвам теракта

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась. Атака унесла жизни 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали.