Из ресторана Гордона Рамзи за неделю украли около 500 фигурок кошек

Из нового лондонского ресторана Гордона Рамзи Lucky Cat 22 Bishopsgate за одну неделю украли 477 фигурок кошек. Об этом сообщает The Guardian.
Ресторатор открыл ресторан в одном из старых зданий Лондона. В заведении были представлены японские фигурки кошек под названием манэки-нэко, каждая стоимостью 4,50 фунта стерлингов (около 500 рублей).
Таким образом, Рамзи потерял 2146,50 фунта стерлингов (около 209 тыс. рублей) за одну неделю. Полиция Лондонского Сити заявила, что не получала никаких сообщений о краже из ресторана.
Некоторые представители японской культуры считают, что фигурки манэки-нэко приносят удачу, и они есть в ресторанах Lucky Cat, где подают блюда в азиатском стиле.