Из ресторана Гордона Рамзи за неделю украли около 500 фигурок кошек

Вчера / 19:54
Скандальный фильм «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне получит продолжение
Сегодня / 09:59
Перед «Крокусом» начали строить памятник жертвам теракта
Сегодня / 08:55
Netflix выпустит фильм по Sifu. Продюсером станет Чад Стахелски
Сегодня / 08:41
Стивен Кинг, покинувший X из‑за токсичности на платформе, вернулся
Сегодня / 07:46
Роспотребнадзор приостановил работу 76 магазинов «Светофор»
Сегодня / 07:40
В Италии потребовали исключить песню «Espresso Macchiato» Томми Кэша из «Евровидения»
Сегодня / 06:54
На Масленицу в «Никола-Ленивце» сожгут 24 мельницы
Сегодня / 06:52
Зумеры стали отказываться от заглавных букв в переписке
Сегодня / 06:17
«Первый брак Джорджи и Мэнди» продлили на второй сезон
Сегодня / 00:05
«Как слезы в дожде»: в сети появился трейлер документального фильма об актере Рутгере Хауэре
Сегодня / 23:03
Режиссер «Идеального голоса» станет постановщиком приквела «Блондинки в законе» — сериала «Эль»
Сегодня / 22:10
В Госдуме заявили, что СК расследует убийство писателя Лермонтова. В СК это отрицают
Сегодня / 21:33
Двукратный лауреат премии «Оскар» Махершала Али сыграет в фильме «Твоя мать твоя мать твоя мать»
Вчера / 20:39
Оливия Колман снимется в драме по мотивам датского сериала «Волк идет»
Вчера / 20:15
Бархатного червя признали насекомым года в Новой Зеландии
Вчера / 19:20
«Коммерсант»: в правительстве РФ обсуждают реестр маркетплейсов
Вчера / 18:27
На Николаса Кейджа подала в суд бывшая подруга. Она обвинила актера в пренебрежении к сыну
Вчера / 17:58
Дуэйн Джонсон может сыграть криминального босса в новом фильме Мартина Скорсезе
Вчера / 17:54
Джефф Безос предложил подписчикам выбрать нового Джеймса Бонда
Вчера / 17:22
Netflix показал трейлер фильма «Список заветных желаний» с Софией Карсон
Вчера / 16:41
Nickelodeon анонсировал сиквел «Аватара» под названием «Семь небес»
Вчера / 16:11
The Guardian: 65% поверхности Земли столкнулось с рекордной жарой в 2024 году
Вчера / 16:10
«Это было похоже на культ»: экс главный дизайнер Yeezy рассказал о работе с Канье Уэстом
Вчера / 15:45
Amazon MGM получил творческий контроль над франшизой о Джеймсе Бонде
Вчера / 15:15
Reuters: TikTok увольняет сотрудников по всему миру
Вчера / 15:13
Британский художник создал самую маленькую скульптуру в мире
Вчера / 14:45
Американка родила чужого ребенка из‑за путаницы при ЭКО
Вчера / 14:02
Николь Кидман, Эйжа Уилсон и Джордан Чайлз стали женщинами года по версии Time

Из ресторана Гордона Рамзи за неделю украли около 500 фигурок кошек

Сегодня в 10:01
Фото: Samuel Branch/Unsplash

Из нового лондонского ресторана Гордона Рамзи Lucky Cat 22 Bishopsgate за одну неделю украли 477 фигурок кошек. Об этом сообщает The Guardian.

Ресторатор открыл ресторан в одном из старых зданий Лондона. В заведении были представлены японские фигурки кошек под названием манэки-нэко, каждая стоимостью 4,50 фунта стерлингов (около 500 рублей).

Таким образом, Рамзи потерял 2146,50 фунта стерлингов (около 209 тыс. рублей) за одну неделю. Полиция Лондонского Сити заявила, что не получала никаких сообщений о краже из ресторана.

Некоторые представители японской культуры считают, что фигурки манэки-нэко приносят удачу, и они есть в ресторанах Lucky Cat, где подают блюда в азиатском стиле.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами