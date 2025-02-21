Стивен Кинг, покинувший X из‑за токсичности на платформе, вернулся

Пока неясно, продолжит ли Кинг активно публиковать сообщения в X. В ноябре, после победы Дональда Трампа на выборах, он заявил, что покинет X и перейдет в Threads. По словам писателя, он пытался остаться, но атмосфера в соцсети Илона Маска «стала слишком токсичной».