Стивен Кинг, покинувший X из‑за токсичности на платформе, вернулся

Стивен Кинг, который ушел из X в ноябре, назвав платформу «слишком токсичной», вернулся в соцсеть и опубликовал два новых твита.
«Я вернулся! Скучали по мне?» ― написал Кинг. «Честно говоря, да», ― ответил ему в комментариях Илон Маск.
Писатель продолжил в следующем посте: «Просто хотел сказать, что Трамп — предатель, придурок, любящий Путина. Это вдвойне верно для Илона!»
Пока неясно, продолжит ли Кинг активно публиковать сообщения в X. В ноябре, после победы Дональда Трампа на выборах, он заявил, что покинет X и перейдет в Threads. По словам писателя, он пытался остаться, но атмосфера в соцсети Илона Маска «стала слишком токсичной».
Стивен Кинг многие годы поддерживает демократов и выступал против Трампа еще до его первой победы на выборах в 2016 году.