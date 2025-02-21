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Стивен Кинг, покинувший X из‑за токсичности на платформе, вернулся

Сегодня в 08:41
Фото: Elephant House Studios

Стивен Кинг, который ушел из X в ноябре, назвав платформу «слишком токсичной», вернулся в соцсеть и опубликовал два новых твита.

«Я вернулся! Скучали по мне?» ― написал Кинг. «Честно говоря, да», ― ответил ему в комментариях Илон Маск.

Писатель продолжил в следующем посте: «Просто хотел сказать, что Трамп — предатель, придурок, любящий Путина. Это вдвойне верно для Илона!»

Пока неясно, продолжит ли Кинг активно публиковать сообщения в X. В ноябре, после победы Дональда Трампа на выборах, он заявил, что покинет X и перейдет в Threads. По словам писателя, он пытался остаться, но атмосфера в соцсети Илона Маска «стала слишком токсичной».

Стивен Кинг многие годы поддерживает демократов и выступал против Трампа еще до его первой победы на выборах в 2016 году.

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