Роспотребнадзор приостановил работу 76 магазинов «Светофор»

Российские суды по результатам проверок Роспотребнадзора приостановили работу 76 супермаркетов «Светофор». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проверок изъято 5700 партий небезопасной продукции объемом более 300 тонн. Составлено 2700 административных протоколов, наложены штрафы на сумму более 1,2 млн рублей. Еще 314 материалов об административном нарушении суды рассмотрят в ближайшее время.
Во время проверок обнаружили следующие нарушения: продажу просроченных товаров и товаров без документов о качестве, несоблюдение требований хранения, отсутствие или неисправность оборудования, несоблюдение правил личной гигиены и отсутствие данных о прохождении медосмотров сотрудниками, отсутствие горячего и холодного водоснабжения.
Всего контрольно-надзорные мероприятия проводились в отношении 1485 объектов в 45 субъектах России.
Проверки супермаркетов-дискаунтеров «Светофор» проводились по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова. Это произошло после обращения в правительство депутата Госдумы Сергея Лисовского, который заявил о многочисленных случаях продажи некачественной и небезопасной продукции.