Роспотребнадзор приостановил работу 76 магазинов «Светофор»

Во время проверок обнаружили следующие нарушения: продажу просроченных товаров и товаров без документов о качестве, несоблюдение требований хранения, отсутствие или неисправность оборудования, несоблюдение правил личной гигиены и отсутствие данных о прохождении медосмотров сотрудниками, отсутствие горячего и холодного водоснабжения.