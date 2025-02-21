Netflix выпустит фильм по Sifu. Продюсером станет Чад Стахелски

Netflix экранизирует видеоигру Sifu. Об этом сообщает Deadline.
Продюсером фильма выступит Чад Стахелски, режиссер и автор серии боевиков «Джон Уик» с Киану Ривзом.
Подробности сюжета не раскрываются. Кто исполнит главные роли, также неизвестно. Сценарий напишет Т.С. Наулин («Бегущий в лабиринте», «Тихоокеанское восстание»).
Действие видеоигры, разработанной Sloclap, разворачивается в современном Китае. История повествует об ученике мастера школы боевых искусств, который пытается отомстить за убийство своего наставника.
Однако из‑за волшебного талисмана каждый раз, когда герой умирает, он воскресает, но за это приходится платить: с каждым использованием талисмана он стареет. И если он слишком быстро состарится, его смерть станет окончательной, а его поиски — безуспешными.