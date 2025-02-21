В Италии потребовали исключить песню «Espresso Macchiato» Томми Кэша из «Евровидения»

Итальянская ассоциация по защите прав потребителей Codacons потребовала исключить песню «Espresso Macchiato» Томми Кэша из предстоящего «Евровидения», которое состоится в Швейцарии. Об этом сообщает Today.it.
Песня была выбрана Эстонией в национальном финале Eesti Laul 2025. В заявлении Codacons сочла трек оскорбительным и полным стереотипов об итальянцах, связанных с обычными клише, как любовь к кофе и спагетти, а также упоминаются мафия и показная роскошь.
«Томми Кэш должен приехать в Италию и посмотреть, как работают хорошие люди, вместо того чтобы писать такие глупые и стереотипные песни», — заявил сенатор итальянской правой партии «Лига» Джан Марко Чентинайо.
Песня «Espresso Macchiato», по словам Кэша, родилась спонтанно. «Мы не ставили целью написать трек специально для „Евровидения“. Кофе объединяет людей, и я надеюсь, что моя песня сделает то же самое», — поделился музыкант.
Он также отметил, что на конкурсе хочет показать свою истинную суть: «Томми Кэш всегда был вне мейнстрим-сцены. Мы остаемся в своем „пузыре“ — так мы сохраняем аутентичность».