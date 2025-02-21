В Италии потребовали исключить песню «Espresso Macchiato» Томми Кэша из «Евровидения»

Песня была выбрана Эстонией в национальном финале Eesti Laul 2025. В заявлении Codacons сочла трек оскорбительным и полным стереотипов об итальянцах, связанных с обычными клише, как любовь к кофе и спагетти, а также упоминаются мафия и показная роскошь.