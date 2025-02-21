На Масленицу в «Никола-Ленивце» сожгут 24 мельницы

Масленицу будут праздновать в «Никола-Ленивце» 1 марта. Традиционно там сожгут на праздник огромный арт-объект. В этом году его автором выступил основатель арт-парка Николай Полисский.
Впервые выбор объекта обусловлен не архитектурными, а литературными аллюзиями. В «Никола-Ленивец» прибудет легендарный странствующий рыцарь, который станет главным героем перформанса.
На Масленичной поляне при большом скоплении народа развернется художественная акция с элементами площадного театра: история последнего легендарного романтика и идеалиста, сражающегося с великанами во имя любви, красоты и искусства. В завершение рыцарю на помощь придет огонь, чтобы победить главного врага — Мельницы.
Комплексное сооружение будет состоять из 24 мельниц, центральная из которых достигает высоты 26 метров. При их создании использовали отработанное дерево — горбыль, палеты, тонкомер — и сено.
На башнях будут размещены вращающиеся лопасти, которые оживают при помощи ветра. До сожжения под постройкой можно будет походить и изучить ее внутреннее строение. «Мельницы» создавали 18 строителей в течение трех с половиной месяцев.
Праздновать Масленицу в «Никола-Ленивце» будут 1 марта, с 11.00 до 20.00. В арт-парке будет работать игровая ярмарка, «Яндекс Лавка» проведет мастер-класс по декорированию игрушечной лошадки, а в 18.40, после сожжения мельниц, Kedr Livanskiy исполнит диджей-сет.