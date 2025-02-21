Зумеры стали отказываться от заглавных букв в переписке

Зумеры отказываются от заглавных букв в переписке. Об этом сообщает The Guardian.
«Строчные буквы воспринимаются как непрерывная беседа без начала и конца. Они избавляют от серьезного тона, который могут нести некоторые тексты, даже если вы этого не хотите», — приводит издание слова 24-летней Маэль Куман.
Другая представительница поколения Z, 24-летняя Рувейда Хиловле, тоже отказалась от заглавных букв, подчеркивая, что использует их, только если ей нужно донести мысль серьезнее, чем нужно.
The Guardian подчеркивает, что написание со строчной буквы — это не просто предпочтение, а культурный маркер, отражающий ценности и отношение к традициям. Издание отмечает, что укрепили эту эстетику влиятельные музыканты, среди которых Билли Айлиш. Она часто использует строчные буквы в названиях песен и альбомов.
Менеджер по социальным сетям в маркетинговом агентстве Ellis Digital Кейтлин Джардин добавила, что спокойный дружелюбный тон больше соответствует ценностям зумеров: «В конце концов, это поколение, выросшее в интернете, где грань между формальным и неформальным общением часто размыта. Написание со строчной буквы — это способ отказаться от авторитета и жесткости, связанных с традиционной грамматикой. Это способствует созданию атмосферы инклюзивности и эмоциональной связи».
Однако такое явление не ново: в XX веке тоже отказывались от заглавных букв, но в меньших масштабах.