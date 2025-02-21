Зумеры стали отказываться от заглавных букв в переписке

Менеджер по социальным сетям в маркетинговом агентстве Ellis Digital Кейтлин Джардин добавила, что спокойный дружелюбный тон больше соответствует ценностям зумеров: «В конце концов, это поколение, выросшее в интернете, где грань между формальным и неформальным общением часто размыта. Написание со строчной буквы — это способ отказаться от авторитета и жесткости, связанных с традиционной грамматикой. Это способствует созданию атмосферы инклюзивности и эмоциональной связи».