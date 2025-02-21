«Первый брак Джорджи и Мэнди» продлили на второй сезон

Действие проекта развивается после событий «Детства Шелдона» и рассказывает о старшем брате Шелдона Джорджи и Мэнди, которым предстоит взять на себя родительские обязанности. Несмотря на то, что Джорджи — молодой отец, он всё ещё подросток, которому пришлось бросить школу ради ребёнка.