«Первый брак Джорджи и Мэнди» продлили на второй сезон

CBS продлил на второй сезон спин-офф «Теории большого взрыва» и «Детства Шелдона» — сериал «Первый брак Джорджи и Мэнди».
В своем заявлении телеканал отметил, что первый сезон набрал 12,9 млн мультиплатформенных просмотров за первые 10 эпизодов. Премьера продолжения может состояться в сезоне 2026/2027.
Действие проекта развивается после событий «Детства Шелдона» и рассказывает о старшем брате Шелдона Джорджи и Мэнди, которым предстоит взять на себя родительские обязанности. Несмотря на то, что Джорджи — молодой отец, он всё ещё подросток, которому пришлось бросить школу ради ребёнка.
Главные роли исполняют Монтана Джордан и Эмили Осмент («Ханна Монтана»). За разработку сериала отвечают Чак Лорри, Стивен Моларо и Стив Холланд — авторы сериала «Детство Шелдона».