«Как слезы в дожде»: в сети появился трейлер документального фильма об актере Рутгере Хауэре

Американское издание Collider опубликовало трейлер документального фильма «Как слезы в дожде» («Like Tears in Rain», посвященного нидерландскому актеру Рутгеру Хауэру.
Историю звезды «Бегущего по лезвию» и «Слепой ярости» в картине расскажут его близкие — крестница Санна Фабери де Йонге, жена Инеке, друзья и коллеги, включая Вупи Голдберг, Пола Верховена, Микки Рурка и Роберта Родригеса.
В ленту войдут кадры из личного архива Хауэра, который запечатлел на пленку буквально всю свою жизнь. Актер держался подальше от медиа, но щедро фиксировал свою частную жизнь в путешествиях, на съемочных площадках и дома.
Трейлер показал, как знакомые и приятели Хауэра вспоминают, каково было работать и общаться с ним. Микки Рурк, в частности, признается, что хотел быть похожим на коллегу, а Вупи Голдберг отмечает, каким надежным и доверенным другом он был.
Посмотреть документальный проект об артисте можно будет на Viaplay с 13 марта.
Рутгер Хауэр родился в 1944 году в голландском городе Брекелене. Его отец преподавал актерское мастерство, а мать — драматургию. В 15 лет будущий актер сбежал из дома и отправился в плавании на торговом судне. В путешествии вокруг света он выучил иностранные языки.
В 1964 году Хауэр поступил в театральный институт в швейцарском Базеле. Некоторое время он провел на военной службе, а затем отучился в актерской школу в Амстердаме и присоединился к Королевскому театре. В 1968 году Рутгер дебютировал в кино.
В Нидерландах популярность пришла к актеру после сериала «Флорис». За границей Хаура узнали по сотрудничеству с режиссером Полом Верховеном. Драму «Турецкие наслаждения» с участием артиста была номинирована на «Оскар» в 1974 году.
В 80-х Хауэр стал работать в Голливуде. Он снялся в «Ночных ястребах» с Сильвестром Сталлоне, в «Бегущем по лезвию» Ридли Скотта, «Леди-ястребе», «Слепой ярости». Роль в «Побеге из Собибора» принесла актеру «Золотой глобус».
Среди других проектов артиста — мини-сериал «Десятое королевство», драма «Достучаться до небес», боевик «Город грехов». Всего в фильмографии Хауэра — более 200 проектов. Актер прожил 75 лет. Он скончался летом 2019 года после болезни.