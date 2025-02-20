Американский режиссер Джейсон Мур, известный по фильмам «Идеальный голос» и «Моя пиратская свадьба», станет постановщиком сериала «Эль» — приквела культовой комедии «Блондинка в законе». Об этом сообщил Deadline.
Мур срежиссирует первые два эпизода шоу, которое выпустят Amazon MGM Studios и Hello Sunshine. Сценарий проекта разработают Лаура Киттрелл («Белая ворона», «Черный понедельник») и Кэролайн Дрис («Бэтвумен», «Дневники вампира»).
Они расскажут о главной героине франшизы Эль Вудс и ее времени, проведенном в старшей школе. Зрители узнают из сериала, что сформировало любимую героиню, поразившую собой Гарвард и юридический бизнес.
Исполнительными продюсерами «Эль» станут Риз Уизерспун, Лорен Нойстедтер, Мар Платт, Киттрелл и Дрис. Звездой сериала станет актриса Лекси Майнтри, которую ранее можно было видеть в сериале «Закон и порядок: Специальный корпус» и фильме «Парамедик, который меня преследовал».
Приквел «Блондинки в законе» выйдет на стриминговом сервисе Prime Video. Когда состоится релиз, пока не сообщается.
Уизерспун сыграла роль Эль Вудс в двух фильмах «Блондинка в законе». Первая картина, вышедшая в 2001 году, была основана на одноименной книге Аманды Браун и стала хитом, собрав в мировом прокате более 140 млн долларов. Сиквел вышел в 2003 году, а в 2009-м — телевизионный фильм «Блондинки в законе», где Уизерспун выступила только продюсером.