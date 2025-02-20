В Госдуме заявили, что СК расследует убийство писателя Лермонтова. В СК это отрицают

«Данные расследования, если будут осуществлены, имеют большое историческое и современное значение, прежде всего, по причине вероятного открытия подлинной роли русофобов в этих общероссийских трагедиях гуманитарного характера, их деструктивной деятельности во внутренней жизни России, и организации провокационных обстоятельств, в итоге приведших к смерти светочей русской культуры — Пушкина, Лермонтова и других», — заявил он.