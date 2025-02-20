В Госдуме заявили, что СК расследует убийство писателя Лермонтова. В СК это отрицают

Следственный комитет начал расследовать убийство писателя Михаила Лермонтова, написало РИА «Новости» со ссылкой на депутата Госдумы Николая Бурляева. В СК с этой информацией не согласились.
По словам Бурляева, СК откликнулся на его просьбу разобраться в причинах и обстоятельствах смерти литератора. По мнению депутата, это важно для «борьбы с фальсификацией истории в сфере культуры».
«Началась предметная совместная подготовка к расследованию, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать», — отметил депутат. В СК заявили, что сообщения о новом расследовании не соответствуют действительности.
Бурляев обратился в СК с просьбой разобраться в гибели писателя в январе. По мнению депутата, необходимо провести новые исследования судебно-медицинского характера с использованием современных подходов и технологий. Кроме того, нужно, по мнению политика, проанализировать историческую документацию.
«Данные расследования, если будут осуществлены, имеют большое историческое и современное значение, прежде всего, по причине вероятного открытия подлинной роли русофобов в этих общероссийских трагедиях гуманитарного характера, их деструктивной деятельности во внутренней жизни России, и организации провокационных обстоятельств, в итоге приведших к смерти светочей русской культуры — Пушкина, Лермонтова и других», — заявил он.
Михаил Лермонтов родился в 1814 году и прожил всего 26 лет. Он погиб на дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым, которая произошла в Пятигорске.