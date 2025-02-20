Бархатного червя признали насекомым года в Новой Зеландии

Древнее существо, называемое бархатным червем, объявили насекомым года в Новой Зеландии, сообщает The Guardian. Оно стреляет слизью из ротовых сосочков, чтобы поесть, поэтому считаются отличным охотниками.
Бархатный червь Peripatoides novaezealandiae — это «что‑то вроде недостающего звена между кольчатыми червями и членистоногими», пишет газета. Они настолько отличаются от других беспозвоночных, что имеют свой собственный ранг между царством и классом и зовутся онихофорами. Это насекомое также относят к живым ископаемым, которые морфологически почти не изменились за 500 млн лет.
«Они принадлежат к древнему роду, и они уникальны. Они кажутся очень мягкими и похожи на медлительных, коренастых гусениц», — рассказал Он Ли Лау, работник музея Тухура Отаго.
Peripatoides novaezealandiae победил в конкурсе Энтомологического общества Новой Зеландии, который придумали в 2023 году вслед за голосованием «Птица года». В нем приняли участие почти 10 тыс. человек, а за червя отдали голос 2652. Второе место занял зеленый богомол. Среди претендентов также были бескрылая муха, которая летает на летучих мышах, слизняк, который похож на корнишон, моль цвета лишайника и морской слизняк, названный в честь Смеагола из «Властелина колец».
Peripatoides novaezealandiae — всего лишь один из 30 видов бархатных червей, обитающих в Новой Зеландии. Обычно они живут в лесу в течение пяти лет и производят на свет от 10 до 20 потомков ежегодно. Добычу себе они добывают с помощью липкой жидкости, растворяют и съедают. Этих насекомых трудно обнаружить и изучить. Их популяция стабильна, но в местном департаменте охраны природы предупреждают о рисках потери среды обитания.
Старший преподаватель зоологии в Университете Отаго Дженни Джандт пояснил, что конкурс призван подчеркнуть природоохранный статус насекомых и их важную экологическую роль. Многих из этих существ мало кто узнает и не замечает, но когда это происходит, «мир становится еще более волшебным», отметил ученый.
В прошлом году австралийцы нашли самых ленивых насекомых в мире. Ими оказались дунатотрипсы длиной менее 3 мм, которые почти никогда не покидают своих гнезд. Их не беспокоит ни один из известных хищников, и единственная угроза для них — это высыхание на жаре. Они не помогают сородичам, не ухаживают за потомством и не размножаются. Большую часть времени насекомые просто проводят неподвижно, лежа на листьях.