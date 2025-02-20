Бархатного червя признали насекомым года в Новой Зеландии

Peripatoides novaezealandiae — всего лишь один из 30 видов бархатных червей, обитающих в Новой Зеландии. Обычно они живут в лесу в течение пяти лет и производят на свет от 10 до 20 потомков ежегодно. Добычу себе они добывают с помощью липкой жидкости, растворяют и съедают. Этих насекомых трудно обнаружить и изучить. Их популяция стабильна, но в местном департаменте охраны природы предупреждают о рисках потери среды обитания.