Двукратный лауреат премии «Оскар» Махершала Али сыграет в фильме «Твоя мать твоя мать твоя мать»

Двукратный лауреат премии «Оскар» Махершала Али, известный по фильмам «Лунный свет» и «Зеленая книга», снимется в фильме «Твоя мать твоя мать твоя мать» Бассама Тарика. Об этом сообщил Deadline.
Создатель ленты «Откуда ты родом?», получившей приз ФИПРЕССИ на Берлинском кинофестивале, поставит картину для студии Orion Pictures. Тарик также станет автором сценария проекта.
Сюжет будущего фильма держится в тайне. Продюсерами «Твоей матери» станут Лукан Тох и Бабак Анвари из Two & Two Pictures. Тарик тоже будет числиться среди продюсеров.
Новый проект вновь объединит Али и Тарика. Они должны были поработать вместе над перезапуском «Блэйда», но режиссер покинул проект в 2022 году. Судьба ребута пока остается неизвестной.
В ближайшее время Али можно будет увидеть в фильме «Мир Юрского периода: Возрождение» вместе со Скарлетт Йоханссон. Лента выйдет на экраны 2 июля.