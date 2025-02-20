Оливия Колман снимется в драме по мотивам датского сериала «Волк идет»

Обладательница премии «Оскар» Оливия Колман, известная по фильмам «Отец» и «Фаворитка», снимется в семейном драме по мотивам датского сериала «Волк идет». Об этом сообщил Deadline.
Фильм создаст Сара Трим, работавшая над сериалом «Любовники». Колман станет исполнительным продюсером проекта. Картину, которая описывается как детектив и триллер, выпустит студия FX.
Детали сюжета будущей ленты держатся в секрете. Оригинальный «Волк идет» рассказывал о соцработнике, который пытается выяснить, страдает ли девочка-подросток от домашнего насилия в семье.
Ранее Колман уже сотрудничала с компанией FX — она выпустила сераил «Медведь», за роль в котором актриса получила номинацию на «Эмми». Какие актеры, помимо нее, появятся в грядущем проекте, пока неясно.