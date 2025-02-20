«Коммерсант»: в правительстве РФ обсуждают реестр маркетплейсов

Критерий посещаемости нужен для того, чтобы сократить количество лиц и компаний, которые могут попасть под действие новых норм, пояснил газете близкий к обсуждению источник. «Так, исключатся информационные ресурсы, распространяющие лицензии на ПО — мобильных приложений, а также площадки, реализующие товары и услуги собственных брендов, сайты, на которых отсутствует коммерческая направленность, соцсети и мессенджеры», — пояснил он.