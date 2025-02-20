«Коммерсант»: в правительстве РФ обсуждают реестр маркетплейсов

Минэкономразвития РФ предлагает запуск реестра маркетплейсов с аудиторией свыше 100 тыс. пользователей в сутки. В документе, направленном в правительство, площадки онлайн-продаж называются «посредническими цифровыми платформами», выяснил «Коммерсант».
Критерий посещаемости нужен для того, чтобы сократить количество лиц и компаний, которые могут попасть под действие новых норм, пояснил газете близкий к обсуждению источник. «Так, исключатся информационные ресурсы, распространяющие лицензии на ПО — мобильных приложений, а также площадки, реализующие товары и услуги собственных брендов, сайты, на которых отсутствует коммерческая направленность, соцсети и мессенджеры», — пояснил он.
Ограничения на 100 тыс. суточных пользователей позволит растущим проектам развиваться под меньшим регулирование, в более благоприятных условиях, считает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сказали, что законопроект призван защитить граждан и обеспечить развитие платформенной экономики.
Директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития РФ Владимир Волошин озвучил три «четких критерия» таких «посреднических цифровых платформ»: возможности размещения информации о товаре или об услуге, заключения сделки и оплаты. Пока что, по его словам, «классифайды или доски объявлений не подпадают под это регулирование», но в будущем это возможно.
В пресс-службе Wildberries & Russ отметили, что законопроект в части требований «не в полной степени сбалансирован» и может «значительно ограничить возможности продавцов по продвижению своих товаров на маркетплейсах», а также предлагает «достаточно большие штрафы». В Ozon также обеспокоены некоторыми пунктами документа.
В феврале розничные сети пожаловались в ФАС из‑за низких цен на электронику, которая продается на маркетплейсах. Им тяжело конкурировать с онлайн-продажами.