Скандальный фильм «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне получит продолжение

«Покидая Неверленд» показали на кинофестивале «Сандэнс» в 2019 году, а затем выпустили на HBO. Фильм рассказал об отношениях Джексона с Робсоном и Сейфчаком, которые якобы подвергались насилию со стороны певца с 7 и 11 лет.