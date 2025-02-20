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Скандальный фильм «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне получит продолжение

Вчера в 19:54

Скандальный фильм «Покидая Неверленд», в котором двое мужчин обвинили певца Майкла Джексона в растлении их, получит продолжение. Оно выйдет на телеканале Channel 4, сообщил Deadline.

Вторую часть картины выпустит режиссер Дэн Рид, создавший оригинальный проект. Телеканал HBO, выступивший продюсером первой ленты, не стал участвовать в разработке продолжения после судебной тяжбы с наследниками Джексона.

Премьера нового фильма под названием «Покидая Неверленд 2: Пережить Майкла Джексона» состоится 18 марта. Проект расскажет о попытках героев скандала Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака получить компенсацию за предполагаемые преступления известного музыканта.

Лента расскажет о последствиях участия Робсона и Сейчака в документальном проекте, в том числе о реакции многочисленной армии поклонников Джексона на признания мужчин. Хронометраж нового фильма составит один час.

По словам Channel, картина покажет, насколько активно представители семьи Джексона и наследники его бизнеса боролись за то, чтобы не допустить выступления Робсона и Сейчака в суде.

Рид выступил постановщиком и продюсером «Покидая Неверленд 2». Над фильмом работала его компания Amos Pictures. Другим продюсером ленты выступила Маргерит Годен. Питер Хэддон и Бен Хиллс стали редакторами, Айрис Маор руководила производством, а Адам Вандермарк курировал работу от лица Channel 4.

«Покидая Неверленд» показали на кинофестивале «Сандэнс» в 2019 году, а затем выпустили на HBO. Фильм рассказал об отношениях Джексона с Робсоном и Сейфчаком, которые якобы подвергались насилию со стороны певца с 7 и 11 лет.

Лента получила премию «Эмми» как лучшая документальная работа года, а также премию BAFTA. Но не понравилась поклонникам Джексона: они обвинили картину во множестве фактических ошибок. Во Франции фанаты даже подали в суд на создателей фильма, обвинив их в нарушении принципа презумпции невиновности.

Семья артиста назвала проект Рида «публичным линчеванием», а Робсона и Сейчака — «лжецами». Она подала в суд на HBO и выиграла его: суд подтвердил, что канал нарушил договор 1992 года, согласно которому телеканал получил права на концертный фильм «The Dangerous Tour» взамен на обещание не выпускать порочащие Джексона материалы.

Робсон и Сейфчак после выхода фильма добились возобновления своих исков против Джексона. Хореограф и актер подали их еще в 2013 году, но иски дважды отклоняли.

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