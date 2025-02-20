Дуэйн Джонсон может сыграть криминального босса в новом фильме Мартина Скорсезе

Дуэйн Джонсон, Леонардо Ди Каприо и Эмили Блант могут стать звездами нового (пока безымянного) фильма Мартина Скорсезе. Об этом сообщает Deadline.
Изданию удалось узнать примерную завязку фильма: в 1960–1970-х гавайский криминальный авторитет противостоит конкурентам, которые стремятся взять контроль над организованной преступностью на островах. Главного героя Deadline сравнивает с персонажем Роберта Де Ниро из «Славных парней», — но его история основана на реальной личности, — и приводит параллели с «Отступниками».
«[Сюжет] основан на нерассказанной реальной истории человека, который боролся за сохранение своей родины через безжалостное стремление к абсолютной власти. Последняя великая американская сага о мафии, где война за культурное выживание происходит в самом неожиданном месте — раю», — описывает грядущую ленту Deadline.
Роль босса мафии может сыграть Джонсон, который имеет гавайское происхождение. Какие роли могут достаться Ди Каприо и Блант, не уточняется. Вся троица актеров и сам Скорсезе также станут продюсерами.
Подготовка к производству фильма идет довольно быстро. Возможно, в ближайшее время появится больше деталей о проекте, отмечает Deadline.