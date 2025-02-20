Дуэйн Джонсон может сыграть криминального босса в новом фильме Мартина Скорсезе

Изданию удалось узнать примерную завязку фильма: в 1960–1970-х гавайский криминальный авторитет противостоит конкурентам, которые стремятся взять контроль над организованной преступностью на островах. Главного героя Deadline сравнивает с персонажем Роберта Де Ниро из «Славных парней», — но его история основана на реальной личности, — и приводит параллели с «Отступниками».