На Николаса Кейджа подала в суд бывшая подруга. Она обвинила актера в пренебрежении к сыну

Актриса Кристина Фултон, бывшая девушка Николаса Кейджа, подала на актера в суд. Она обвинила его в пренебрежении по отношению к сыну, который в 2024 году напал на мать, сообщил Rolling Stone.
Фултон заявила, что Кейдж якобы потворствовал «безрассудному» поведению 33-летнего Уэстона. По словам актрисы, ее экс-партнер употреблял алкоголь вместе с сыном, зная о его проблемах с запрещенными веществами.
Кроме того, Кейдж, как утверждает Фултон, много раз платил залог за арестованного сына, чтобы того выпустили из заключения. Оскароносный актер при этом не предоставил сыну «необходимую психиатрическую» помощь, подчеркнула истица.
«У Уэстона долгая история психических и психологических расстройств, а также история совершения жестоких нападений и избиений, причинения вреда множеству людей. Николас знал историю Уэстон и, тем не менее, не предпринял действий, чтобы помешать Уэстону совершать акты насилия», — говорится в тексте жалобы.
Как считает Фултон, в результате такой халатности Кейджа она получила «тяжелые и опасные для жизни травмы» во время нападения сына. У женщины диагностировали сотрясение мозга, травму глаза, травму зубов и посттравматическое стрессовое расстройство.
В иске Фултон указала, что из‑за последствий нападения Уэстона ей пришлось отказаться от съемок в сериале Netflix, а также от участия в рекламных мероприятиях, связанных с ее брендом Cyclish.
Уэстон атаковал Фултон 28 апреля 2024 года. СМИ сообщали, что сын и мать поссорились, и словесная перепалка переросла в физическое столкновение. Сама Фултон утверждала, что между ней и Уэстоном не было ссоры. Она заявила, что сын переживает «психический кризис». В июле Уэстона арестовали по обвинению в нападении с применением смертоносного оружия, но освободили под залог.
Представители Кейджа назвали обвинения бывшей подруги в адрес актера «абсурдными и несерьезными». Они подчеркнули, что Уэстон Коппола — взрослый мужчина, поведение которого не может контролировать отец.