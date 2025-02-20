На Николаса Кейджа подала в суд бывшая подруга. Она обвинила актера в пренебрежении к сыну

Уэстон атаковал Фултон 28 апреля 2024 года. СМИ сообщали, что сын и мать поссорились, и словесная перепалка переросла в физическое столкновение. Сама Фултон утверждала, что между ней и Уэстоном не было ссоры. Она заявила, что сын переживает «психический кризис». В июле Уэстона арестовали по обвинению в нападении с применением смертоносного оружия, но освободили под залог.