Джефф Безос предложил подписчикам выбрать нового Джеймса Бонда

Тогда же он также снизил вероятность того, что Кавилл когда‑то заменит Крейга, сказав: «Генри 40, так что к моменту, когда он снимется в третьем фильме, ему будет под 50, а далее — два-три года на каждой картины. Генри в отличной форме, он хороший парень. Он прекрасно выступил на прослушивании, но, по иронии, тогда он был слишком молод».