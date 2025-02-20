Джефф Безос предложил подписчикам выбрать нового Джеймса Бонда

Владелец Amazon Джефф Безос предложил 6,8 млн своих подписчиков поделиться мнением о том, кто должен стать новым исполнителем роли агента 007.
«Кого бы вы выбрали в качестве следующего Бонда?» — написал предприниматель в своем аккаунте в X.
Пользователи нахлынули в комментарии со своими версиями того, кто должен сменить Дэниела Крейга в культовой роли — от Тома Круза до Джеймса Макавоя. Однако именно армия поклонников Генри Кавилла заполонила пост Безоса фотографиями и гифками, предлагая на роль 007 бывшего «Супермена».
Вопрос Безоса появился в сети спустя несколько часов после новостей о получении Amazon MGM Studios полного творческого контроля над франшизой о Джеймсе Бонде.
Новое соглашение с правообладателями Бонда Майкл Г. Уилсон и Барбара Брокколи подразумевает создание нового предприятия для управления правами на интеллектуальную собственность 007. Все три стороны останутся совладельцами франшизы, но именно Amazon MGM будет принимать ключевые решения.
По словам режиссера «Казино Рояль» Мартина Кэмпбелла, Кавилл действительно мог стать Бондом, если бы Крейг не получил роль 007 в перезапуске франшизы в 2006 году. В прошлом году постановщик рассказал, что прослушивание Кавилла было потрясающим.
«Он выглядел великолепно на прослушивании. Его игра была отменной. И послушайте, если бы не было Дэниела, Генри стал бы отличным Бондом. Он выглядел потрясающе, был в отличной физической форме… очень красивый, с хорошо очерченными чертами лица. Просто на тот момент он был слишком молодым», — признался Кэмпбелл.
Тогда же он также снизил вероятность того, что Кавилл когда‑то заменит Крейга, сказав: «Генри 40, так что к моменту, когда он снимется в третьем фильме, ему будет под 50, а далее — два-три года на каждой картины. Генри в отличной форме, он хороший парень. Он прекрасно выступил на прослушивании, но, по иронии, тогда он был слишком молод».