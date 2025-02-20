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Netflix показал трейлер фильма «Список заветных желаний» с Софией Карсон

Сегодня в 17:22
Фото: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер фильма «Список заветных желаний» («The Life List»), главную роль в котором исполнила София Карсон из триллера «Ручная кладь» и мелодрамы «Пурпурные сердца».

Лента выйдет на стриминговом сервисе 28 марта и расскажет о девушке, потерявшей мать. Ушедшая перед своей смертью записала для дочери видео, в котором попросила осуществить все детские мечты, которые та записала подростком.

«Я знаю, что ты написала это, когда тебе было всего 13 лет, но это карта к лучшей версии тебя», — сказала женщина в последнем послании дочери. Она пояснила, что за каждое выполненное задание из списка парень по имени Брэд передаст ей диск с новым видео.

Этот квест отправит героиню, по ее же словам, «в кроличью нору семейных секретов». Девушка будет переживать утрату и открывать новые стороны себя, пока не столкнется с самым сложным челленджем — поиском настоящей любви.

Постановщиком фильма выступил Адам Брукс, снявший «Да, нет, наверное» с Райаном Рейнолдсом и работавший над «Дневником Бриджит Джонс: Грани разумного». Он сам написал сценарий своего нового проекта совместно с Лори Нельсон Спилман.

Оператором картины стал Флориан Баллхаус, известный по «Красотке на всю голову» и «Дьявол носит Prada». В актерский состав вошли Кайл Аллен («За пивом!»), Себастьян Де Соуса («Молокососы») и Конни Бриттон («Белый лотос»).

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