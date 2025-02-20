Netflix показал трейлер фильма «Список заветных желаний» с Софией Карсон

«Я знаю, что ты написала это, когда тебе было всего 13 лет, но это карта к лучшей версии тебя», — сказала женщина в последнем послании дочери. Она пояснила, что за каждое выполненное задание из списка парень по имени Брэд передаст ей диск с новым видео.