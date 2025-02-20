Nickelodeon анонсировал сиквел «Аватара» под названием «Семь небес»

«Молодой маг земли обнаруживает, что она — новый Аватар после Корры, однако в новой опасной эпохе титул Аватара означает не роль спасителя человечества, а его уничтожителя. Она и ее давно потерянный близнец должны раскрыть свои таинственные происхождения и спасти Семь небес до того, как последняя опора цивилизации рухнет», — гласит синопсис.