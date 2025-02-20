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Nickelodeon анонсировал сиквел «Аватара» под названием «Семь небес»

Сегодня в 16:41
Фото: Nickelodeon

Телеканал Nickelodeon анонсировал продолжение популярного мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге» с подзаголовком «Семь небес», пишет Variety.

Новый анимационный сериал будет состоять из 26 получасовых эпизодов, распределенных на два сезона. Над новым шоу вновь работают авторы «Аватара» Майкл ДиМарино и Брайан Коеницко. Сейчас проект находится в процессе производства.

По официальному описанию, действие сериала разворачивается в «мире, разрушенном ужасным катаклизмом».

«Молодой маг земли обнаруживает, что она — новый Аватар после Корры, однако в новой опасной эпохе титул Аватара означает не роль спасителя человечества, а его уничтожителя. Она и ее давно потерянный близнец должны раскрыть свои таинственные происхождения и спасти Семь небес до того, как последняя опора цивилизации рухнет», — гласит синопсис.

«Когда мы создавали оригинальный сериал, мы и не предполагали, что будем развивать этот мир спустя десятилетия», — сказали ДиМарино и Коеницко. «Новая инкарнация вселенной Аватара полна фантазии, загадок и совершенно новых удивительных персонажей. Готовьтесь к еще одному эпическому и эмоциональному приключению!», — добавили они.

«Два десятилетия богатый и детально проработанный мир „Аватара“ знакомил зрителей с увлекательными персонажами и новаторскими сюжетными линиями, очаровывая поклонников по всему миру. Мы с нетерпением ждем начала следующей главы этой эпической саги с новой историей, которая разворачивается в вселенной Аватара, созданной оригинальными авторами Майклом ДиМарино и Брайаном Коеницко», — прокомментировал Рэмси Нейто, президент Paramount Animation и Nickelodeon Animation.

«Семь небес» станет третьим анимационным сериалом во вселенной «Аватара». Ранее Nickelodeon выпускал «Легенду о Корре» в течение четырех сезонов с 2012 по 2014 год. В январе 2026 года также состоится премьера полнометражного мультфильма об Аанге и персонажах «Легенды об Аанге». В актерский состав картины вошли Дэйв Батиста, Дионн Куан, Джессика Маттен, Роман Сарагоса и Эрик Нам.

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