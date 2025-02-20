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The Guardian: 65% поверхности Земли столкнулось с рекордной жарой в 2024 году

Сегодня в 16:11
Фото: Sukant Sharma/Unsplash

65% поверхности Земли столкнулось с рекордной жарой в 2024 году. Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на собственный анализ спутниковых данных.

Две трети Земли прогревались до рекордных показателей, и неожиданно высокие температуры сохранялись там на протяжении месяца или более. В некоторых местах, например в гималайской горной системе Гиндукуш, разница между новым и предыдущим рекордом составила целых пять градусов.

Издание проанализировало среднемесячные температуры, зафиксированные службой ЕС по наблюдению за изменением климата «Коперник», и сравнило их с показателями жаркого 1979 года. Результаты продемонстрировали, по словам ученых, «широкомасштабное, ускоряющееся влияние антропогенного изменения климата».

Каждый месяц с января по июнь 2024 года стал рекордно теплым за всю историю наблюдений. В глобальном масштабе среднемесячная температура выросла как минимум на 0,1 градуса за последние 40 лет.

Во второй половине года температуры были ниже исторических максимумов, зафиксированных в 2023 году. Но во многих районах на всех континентах все равно отмечали рекордную жару. В Антарктиде, к примеру, выдался крайне теплый август — на 6,5 градуса теплее исторического рекорда.

Также 2024 год стал первым календарным годом, когда глобальная средняя температура превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса. Самым жарким днем года стало 22 июля — в этот день средняя мировая температура достигла 17,16 градуса.

«Поскольку планета продолжает нагреваться, во многих частях мира, вероятно, будет побито больше рекордов, что подвергнет большую часть населения воздействию экстремальной жары и увеличит нагрузку на окружающую среду и экосистемы. Это также увеличит риск глубоких и необратимых изменений климата», — прокомментировал старший научный сотрудник C3S Жюльен Николас.

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