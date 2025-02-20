The Guardian: 65% поверхности Земли столкнулось с рекордной жарой в 2024 году

Во второй половине года температуры были ниже исторических максимумов, зафиксированных в 2023 году. Но во многих районах на всех континентах все равно отмечали рекордную жару. В Антарктиде, к примеру, выдался крайне теплый август — на 6,5 градуса теплее исторического рекорда.