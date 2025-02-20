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«Это было похоже на культ»: экс-главный дизайнер Yeezy рассказал о работе с Канье Уэстом

Сегодня в 16:10
Фото: Apple Music/YouTube

Бывший главный дизайнер Yeezy Пьер-Луи Овре рассказал, как ему работалось вместе с Канье Уэстом и Бьянкой Цензори. В разговоре с модным критиком Луисом Пизано художник вспомнил своего босса.

По словам Овре, когда в 2019 году его пригласили в Yeezy, главный менеджер Уэста Лоуренс Чандлер назвал компанию «большой семьей», которую он «полюбит». Его первый рабочий день начался уже в 2020-м: весь день начальник не появлялся, а затем вызвал дизайнера к себе глубокой ночью. Одре вспомнил, что Уэст брился и никак не реагировал на него, пока гость не показал свои зарисовки. «Он был абсолютно равнодушен, пока не увидел мои работы. Тогда он действительно включился», — рассказал иллюстратор.

Овре поручили разработку коллекции Yeezy Season 8 и в первое время не на что было жаловаться, пока не случилось это: «Люди начинали работать над коллекцией, а потом просто исчезали. Никто не понимал, что происходит». В 2021 году, сказал дизайнер, ситуация стала еще хуже. По его словам, сотрудников нанимали и увольняли без объяснения причин, Уэст продвигал своих фаворитов, работники все время боялись потерять работу, а проекты не доводились до конца.

«Это был бесконечный цикл. Ничего не доводили до конца. Канье мог уволить человека и через время вернуть его обратно», — вспомнил Овре. Из‑за этого атмосфера в команде была гнетущей.

Вскоре Овре поступило предложение разработать коллекцию для бренда Ким Кардашьян Skims. Модель приходила в офис Yeezy и была «очень милой», но Уэст запретил ей рассказывать, как идут дела в Yeezy, потому что «не хотел слышать мнение других людей». После совета менеджера дизайнер рассказал боссу о предложении поработать, но после этого общение с ним прекратилось. На следующий день проект со Skims отменили, а в прессе появились сообщения о разводе Уэста и Кардашьян. «Так он саботировал мой проект», — жалеет Овре.

После развода Уэст стал более жестоким и непредсказуемым, рассказал Овре. Рэпер якобы манипулировал, допускал переработки — это было «похоже на моральное насилие». По словам бывшего коллеги, дошло до того, что сотрудники начали копировать манеру речи начальника и перенимать его фразы. Уэст «любил выгонять людей из группового чата», что зачастую было предвестником грядущего увольнения, поэтому чувствовалась постоянная тревога, вспомнил он. «Это было похоже на культ», — кажется Овре.

В то же время остро встал вопрос о жилье персонала Yeezy. «Сначала мы жили в отеле, который Канье предоставил сотрудникам, а потом они [в руководстве] сказали: „Эй, вам придется платить за свое жилье“, и нам пришлось искать [место] на Airbnb», — рассказал Овре.

Вдобавок Овре кажется странным, как в Yeezy устанавливали размер заплат. «Когда я начинал, я понятия не имел, сколько можно просить, и просил около 500 долларов в день. Но потом я понял, что все вокруг меня зарабатывают по 1000 долларов в день. Никто не хотел говорить о зарплате, но тех, кому платили больше, обычно увольняли первыми», — поделился он.

В конце 2021 года к команде Yeezy присоединилась новая жена Уэста Бьянка Цензори. Ее наняли на должность архитектора. Она, по словам Овре, присылала ему непристойные и расистские сообщения, но дизайнер «не знал, что с этим делать».

В ноябре 2021-го Овре вместе с Уэстом отправились на встречу с Илоном Маском в Техас, и во время поездки рэпер вел себя странно, вспомнил он. «Канье был любезен со мной, а затем начал читать рэп о погибших на концерте Astroworld Трэвиса Скотта. Он смотрел на меня так, как будто ждал, когда я рассмеюсь, и именно тогда я впервые начал понимать, какой он ужасный», — поделился Овре. В один из тех вечеров в Техасе Уэст якобы оскорблял евреев и «говорил людям, что у Пита Дэвидсона был СПИД». На тот момент комик встречался с бывшей женой рэпера. Затем Уэст якобы попросил менеджера Чендлера сделать футболки с надписями «У Пита Дэвидсона СПИД», «Пит Дэвидсон ненавидит чернокожих» и «Пит Дэвидсон разрушает семьи». Однако Овре отказался делать это, несмотря на «давление пяти человек в групповом чате».

После этого Уэст внезапно уволил всю команду архитекторов, включая Цензори. По словам сотрудников, Кардашьян узнала о романе Уэста с моделью во время их совместной жизни, поэтому рэпер сделал это. Одна из бывших работниц Yeezy рассказала, что на домашней вечеринке Цензори обещала всем «отменить Канье Уэста».

В начале февраля Уэст появился на «Грэмми» вместе с Цензори, на которой было надето абсолютно прозрачное платье. Через несколько дней артист выложил посты в соцсети X, где объявил себя нацистом и назвал всех белокожих людей расистами. Он постил порноролики и запустил продажу футболок со свастикой (через два дня сайт с продажами прекратил работу). Появление на музыкальной премии и публикации вызвали шквал критики. В соцсетях принялись прощаться с Уэстом и ругаться на Йе (это новое имя автора «Graduation» c 2021 года).

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