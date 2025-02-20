«Это было похоже на культ»: экс-главный дизайнер Yeezy рассказал о работе с Канье Уэстом

В ноябре 2021-го Овре вместе с Уэстом отправились на встречу с Илоном Маском в Техас, и во время поездки рэпер вел себя странно, вспомнил он. «Канье был любезен со мной, а затем начал читать рэп о погибших на концерте Astroworld Трэвиса Скотта. Он смотрел на меня так, как будто ждал, когда я рассмеюсь, и именно тогда я впервые начал понимать, какой он ужасный», — поделился Овре. В один из тех вечеров в Техасе Уэст якобы оскорблял евреев и «говорил людям, что у Пита Дэвидсона был СПИД». На тот момент комик встречался с бывшей женой рэпера. Затем Уэст якобы попросил менеджера Чендлера сделать футболки с надписями «У Пита Дэвидсона СПИД», «Пит Дэвидсон ненавидит чернокожих» и «Пит Дэвидсон разрушает семьи». Однако Овре отказался делать это, несмотря на «давление пяти человек в групповом чате».