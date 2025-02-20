Reuters: TikTok увольняет сотрудников по всему миру

Китайская видеоплатформа TikTok увольняет сотрудников по всему миру. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на собственные источники.
По данным информагентства, в компании проходит реструктуризация. В ходе нее работы лишатся сотрудники глобального подразделения по доверию и безопасности, иными словами, модераторы контента.
Увольнения начались одномоментно в офисах в Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Это произошло после того, как TikTok ненадолго прекратил работу в США в январе. Судьба популярной платформы по-прежнему неизвестна.
19 января в силу вступил закон, обязывающий владельца TikTok либо продать платформу по соображениям национальной безопасности, либо столкнуться с запретом на деятельность.
В 2024 году главы конкурирующих медиакомпаний, в том числе Марк Цукерберг, обвинили руководство TikTok в неспособности защитить детей от угроз сексуализированных домогательств на платформе. Гендиректор TikTok тогда пообещал потратить более 2 млрд долларов на улучшение безопасности соцсети.
В октябре 2024 года стало известно, что TikTok увольняет сотни сотрудников по всему миру, поскольку внедряет ИИ для модерации контента. Сколько специалистов по безопасности покинут компанию в эту волну сокращений, пока сложно оценить.