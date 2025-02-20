Reuters: TikTok увольняет сотрудников по всему миру

Сегодня / 13:02
Пон Чжун Хо планирует снять экшн-хоррор о сеульском метро
Сегодня / 16:41
Nickelodeon анонсировал сиквел «Аватара» под названием «Семь небес»
Сегодня / 16:11
The Guardian: 65% поверхности Земли столкнулось с рекордной жарой в 2024 году
Сегодня / 15:45
Amazon MGM получил творческий контроль над франшизой о Джеймсе Бонде
Сегодня / 15:13
Британский художник создал самую маленькую скульптуру в мире
Сегодня / 14:45
Американка родила чужого ребенка из‑за путаницы при ЭКО
Сегодня / 14:02
Николь Кидман, Эйжа Уилсон и Джордан Чайлз стали женщинами года по версии Time
Сегодня / 13:55
В США запустили приложение по вызову телохранителей
Сегодня / 13:51
В российский прокат выйдет новый фильм Тима Милтанса. В главной роли ― Киллиан Мерфи
Сегодня / 13:05
Дикие рыбы могут отличать людей друг от друга
Сегодня / 12:55
Иван Ургант анонсировал концерты в формате «Вечернего Урганта»
Сегодня / 12:22
Red Hot Chili Peppers хотят продать права на свой каталог за 350 миллионов долларов
Сегодня / 12:05
Число пенсионеров в РФ выросло впервые за шесть лет
Сегодня / 11:48
Друга Лиама Пейна и сотрудников отеля оправдали по делу о смерти музыканта
Сегодня / 11:19
Китайские туристы массово едут в Японию, чтобы убирать снег
Сегодня / 10:56
Полиция Кашмира изъяла из магазинов сотни книг запрещенной организации
Сегодня / 10:29
Минздрав предложил оценивать репродуктивное здоровье с 13 лет
Сегодня / 10:22
Marvel «тщательно изучает» возвращение Джессики Джонс, Люка Кейджа и Железного Кулака
Сегодня / 10:09
Сериал «Разделение» стал самым просматриваемым на Apple TV+
Сегодня / 09:59
Green Day объявили кастинг для «панков, хардкорщиков, эмо и рокеров» для нового фильма
Сегодня / 08:45
Истощенного детеныша тюленя спасли на улицах Коннектикута
Сегодня / 08:07
Уилл Смит намекнул на продолжение «Хэнкока». Главную роль может исполнить Зендая
Сегодня / 07:50
Дэниел Крейг все же не сыграет в фильме «Сержант Рок» Луки Гуаданьино
Сегодня / 07:33
В День святого Валентина в дом Николь Кидман проник вор
Сегодня / 07:18
В Москве построят дублер Ленинградского шоссе
Сегодня / 06:55
Wildberries добился аннулирования товарного знака «WBнутый»
Сегодня / 06:46
В России снизился спрос на самогонные аппараты
Сегодня / 06:04
Второй сезон «The Last of Us» выйдет в апреле

Reuters: TikTok увольняет сотрудников по всему миру

Сегодня в 15:15
Фото: helloimnik/Unsplash

Китайская видеоплатформа TikTok увольняет сотрудников по всему миру. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным информагентства, в компании проходит реструктуризация. В ходе нее работы лишатся сотрудники глобального подразделения по доверию и безопасности, иными словами, модераторы контента.

Увольнения начались одномоментно в офисах в Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Это произошло после того, как TikTok ненадолго прекратил работу в США в январе. Судьба популярной платформы по-прежнему неизвестна.

19 января в силу вступил закон, обязывающий владельца TikTok либо продать платформу по соображениям национальной безопасности, либо столкнуться с запретом на деятельность.

В 2024 году главы конкурирующих медиакомпаний, в том числе Марк Цукерберг, обвинили руководство TikTok в неспособности защитить детей от угроз сексуализированных домогательств на платформе. Гендиректор TikTok тогда пообещал потратить более 2 млрд долларов на улучшение безопасности соцсети.

В октябре 2024 года стало известно, что TikTok увольняет сотни сотрудников по всему миру, поскольку внедряет ИИ для модерации контента. Сколько специалистов по безопасности покинут компанию в эту волну сокращений, пока сложно оценить.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами