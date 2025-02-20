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Amazon MGM получил творческий контроль над франшизой о Джеймсе Бонде

Сегодня в 15:45
Фото: MGM

Студия Amazon MGM Studios заявила о получении полного творческого контроля над франшизой об агенте 007, пишет Variety.

Вместе с этим давние правообладатели наследия 007, Майкл Г.Уилсон и Барбара Брокколи, сообщили, что отойдут от руководства популярной сагой.

Согласно условиям соглашения, Amazon MGM Studios, Уилсон и Брокколи создают новое совместное предприятие для управления интеллектуальными правами на Джеймса Бонда. Все три стороны останутся совладельцами культовой франшизы, но творческий контроль перейдет к Amazon MGM.

«С момента его театрального дебюта более 60 лет назад Джеймс Бонд стал одним из самых знаковых персонажей в киноиндустрии», — сказал Майк Хопкинс, руководитель Prime Video и Amazon MGM Studios.

«Мы благодарны покойным Альберту Р.Брокколи и Гарри Зальцману за то, что они привнесли Джеймса Бонда в кинотеатры по всему миру, а также Майклу Г.Уилсону и Барбаре Брокколи за их неизменную преданность делу и роль в продолжении наследия франшизы, любимой миллионами поклонников по всему миру. Мы гордимся тем, что продолжаем эту традицию и с нетерпением ждем начала следующего этапа легендарного 007 для зрителей по всему миру», — продолжил он.

«Моя карьера в мире Джеймса Бонда длится уже почти 60 удивительных лет, и я отхожу от производства фильмов о Бонде, чтобы сосредоточиться на искусстве и благотворительных проектах. Поэтому с Барбарой мы согласились, что пришло время нашему надежному партнеру, Amazon MGM Studios, возглавить будущее Бонда», — отметил Уилсон.

«Моя жизнь была посвящена поддержанию и развитию невероятного наследия, которое было передано Майклу и мне нашим отцом, продюсером Кубби Брокколи. Для меня было честью работать с четырьмя невероятно талантливыми актерами, которые играли 007, и тысячами замечательных художников в индустрии. С завершением „Не время умирать“ и уходом Майкла из франшизы для меня настал момент сосредоточиться на других проектах», — прокомментировала Брокколи.

В 2022 году Amazon приобрел MGM за 8,5 млрд долларов, получив огромный каталог из более чем 4000 фильмов и 17 тыс. телевизионных шоу, а также права на распространение всех фильмов о Джеймсе Бонде.

«Не время умирать» — 25-й фильм о Бонде, а также пятый и последний с Дэниелом Крейгом в роли агента 007 — вышел в 2021 году и заработал 775 млн долларов. С тех пор, несмотря на бесконечные спекуляции в прессе, не было сделано официальных заявлений о сроках производства следующего фильма или о замене Крейга в роли Бонда.

Ранее предприниматель Йозеф Кляйндинст подал несколько «исков об аннулировании на основании неиспользования» против владельцев имени агента 007. Бизнесмен заявил, что стремится добиться того, чтобы персонаж «продолжал жить» на экране.

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