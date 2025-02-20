Amazon MGM получил творческий контроль над франшизой о Джеймсе Бонде

«Мы благодарны покойным Альберту Р.Брокколи и Гарри Зальцману за то, что они привнесли Джеймса Бонда в кинотеатры по всему миру, а также Майклу Г.Уилсону и Барбаре Брокколи за их неизменную преданность делу и роль в продолжении наследия франшизы, любимой миллионами поклонников по всему миру. Мы гордимся тем, что продолжаем эту традицию и с нетерпением ждем начала следующего этапа легендарного 007 для зрителей по всему миру», — продолжил он.