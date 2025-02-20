Американка родила чужого ребенка из‑за путаницы при ЭКО

Она не публиковала фотографии ребенка в интернете и не показывала его семье и друзьям. В январе 2024-го она купила домашний набор для ДНК-тестирования, который показал, что между ней и младенцем нет биологического родства. В следующем месяце она сообщила об этом в клинику.