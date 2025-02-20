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Американка родила чужого ребенка из‑за путаницы при ЭКО

Сегодня в 14:45
Фото: Amr Taha™/Unsplash

Американка подала в суд на клинику ЭКО, из‑за ошибки которой она родила ребенка, не связанного с ней биологически. Об этом сообщает Би-би-си.

Кристина Мюррей из штата Джорджия забеременела после процедуры ЭКО, которую провели в мае 2023 года в клинике Coastal Fertility. Вскоре стало ясно, что эмбрион, который она вынашивала, принадлежал другой паре. Родившийся ребенок был темнокожим, хотя Мюррей и выбранный ею донор спермы ― белокожие.

Она не публиковала фотографии ребенка в интернете и не показывала его семье и друзьям. В январе 2024-го она купила домашний набор для ДНК-тестирования, который показал, что между ней и младенцем нет биологического родства. В следующем месяце она сообщила об этом в клинику.

Несмотря на ошибку, Мюррей хотела оставить ребенка и воспитывала его в течение нескольких месяцев. Однако биологические родители подали в суд, чтобы получить право опеки.

Мюррей добровольно отказалась от ребенка, когда ее адвокаты сообщили, что у нее нет шансов выиграть в суде. Сейчас младенец живет с биологическими родителями в другом штате и под другим именем.

«Выносить ребенка, родить, полюбить его и создать особую связь между матерью и ребенком — и все это, чтобы его забрали. Я никогда полностью не оправлюсь от этого», ― поделилась женщина.

В ее иске против клиники отмечается, что женщина беспокоится о своем эмбрионе. Неясно, перенесли ли врачи ее биоматериал по ошибке другой паре и что с ним могло случиться впоследствии.

«Это был единичный случай, не затронувший других пациентов. В тот же день, когда была обнаружена эта ошибка, мы немедленно провели углубленную проверку и ввели дополнительные меры безопасности для дальнейшей защиты пациентов и обеспечения того, чтобы подобный инцидент не повторился», — заявили в Coastal Fertility.

Как отмечает Би-би-си, за последние годы против клиник репродуктивной медицины в США было подано несколько исков из‑за путаницы при процедурах ЭКО.

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