В США запустили приложение по вызову телохранителей

Чем больше потребностей у заказчика, тем выше цена найма телохранителей. Клиенты могут настраивать практически каждую деталь — от одежды до автомобиля своего защитника (на выбор: Cadillac Escalades и Chevy Suburban). Правда, бронировать охранников следует хотя бы за день, но в будущем время реагирования обещают сократить.