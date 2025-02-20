В США запустили приложение по вызову телохранителей

В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе запустили приложение для вызова телохранителя. Самая низкая цена на услугу защитника и водителя стоит 200 долларов за час, пишет The New York Post.
Сервис Protector завирусился из‑за роликов в тиктоке — один из них набрал 11,2 млн просмотров. В ролике тиктокеры вызывают через приложение частную охрану в черных внедорожниках, чтобы их забрали из аэропорта Нью-Йорка (они приехали на Неделю моды).
В еще одном видео инфлюэнсеры в сопровождении телохранителей уезжают из отеля, заезжают за матчей, смотрят показ мод и делают покупки.
Чем больше потребностей у заказчика, тем выше цена найма телохранителей. Клиенты могут настраивать практически каждую деталь — от одежды до автомобиля своего защитника (на выбор: Cadillac Escalades и Chevy Suburban). Правда, бронировать охранников следует хотя бы за день, но в будущем время реагирования обещают сократить.
«У таких известных личностей, как Илон Маск и Джефф Безос, есть специальные штатные команды по безопасности, но для большинства людей выбор оказывается более сложной задачей, чем должно быть», — рассказал 25-летний основатель стартапа Ник Сарат.
В Protector работают отставные элитные профессионалы из ВВС, SWAT и Сил специальных операций. Все они имеют лицензию на ношение оружия и остаются вооруженными на службе.
«Для нас, двух девушек в возрасте двадцати лет, знакомство с Нью-Йорком [в сопровождении телохранителей] было невероятным — мы никогда не чувствовали себя в городе в большей безопасности. Мы никогда не пользовались чем‑то похожим на Protector, и, честно говоря, у нас уже есть ломка», — рассказали Фрэнсис и Агнер, прорекламировавшие приложение в тиктоке.