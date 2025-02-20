Николь Кидман, Эйжа Уилсон и Джордан Чайлз стали женщинами года по версии Time

В список Time также вошли 13 лауреатов, среди которых художница Лауфи, актриса Анна Саваи, активистка за репродуктивные права Аманда Зуравски, гендиректор организации Feeding America Клэр Бабино-Фонтенот, активистка за права женщин Гамбии Фату Балде, активистка и писательница Ракель Уиллис, актриса и сторонник борьбы с раком груди Оливия Манн, соучредительница и гендиректор Bobbie Лаура Моди, защитница природы Пурнима Деви Барман и Жизель Пелико, выступающая в защиту жертв сексуализированного насилия. Ее почти 10 лет муж накачивал наркотиками и приглашал десятки мужчин насиловать ее в своем доме.