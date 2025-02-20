Николь Кидман, Эйжа Уилсон и Джордан Чайлз стали женщинами года по версии Time

Time назвал трех женщин 2025 года. Ими стали актриса Николь Кидман, баскетболистка Эйжа Уилсон и гимнастка Джордан Чайлз.
«Женщины года Time 2025-го являются примером дальновидного лидерства, вдохновляя на глобальные перемены благодаря своей непоколебимой приверженности построению более инклюзивного и справедливого будущего для всех», — сказала гендиректор журнала Джессика Сибли.
В список Time также вошли 13 лауреатов, среди которых художница Лауфи, актриса Анна Саваи, активистка за репродуктивные права Аманда Зуравски, гендиректор организации Feeding America Клэр Бабино-Фонтенот, активистка за права женщин Гамбии Фату Балде, активистка и писательница Ракель Уиллис, актриса и сторонник борьбы с раком груди Оливия Манн, соучредительница и гендиректор Bobbie Лаура Моди, защитница природы Пурнима Деви Барман и Жизель Пелико, выступающая в защиту жертв сексуализированного насилия. Ее почти 10 лет муж накачивал наркотиками и приглашал десятки мужчин насиловать ее в своем доме.
Time проведет гала-вечер «Женщины года» 25 февраля в Лос-Анджелесе. Событие соберет лидеров Time 100 «для проведения серии бесед, чтобы привлечь внимание к решениям и побудить к действиям, направленным на создание более справедливого мира».