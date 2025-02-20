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В российский прокат выйдет новый фильм Тима Милтанса. В главной роли ― Киллиан Мерфи

Сегодня в 13:51
Фото: Lionsgate

13 марта в российский прокат выйдут «Мелочи жизни» — новый фильм Тима Милантса («Острые козырьки», «Легион», «Ночные вызовы»). Об сообщила кинопрокатная компания «Про:взгляд».

Главную роль в картине исполнил Киллиан Мерфи ― это его первое появление на большом экране после «Оппенгеймера» Кристофера Нолана.

«Мелочи жизни» ― экранизация бестселлера ирландской писательницы Клэр Киган, номинированного на Букеровскую премию и основанного на реальных событиях. Она рассказывает о нескольких днях из жизни обыкновенного жителя небольшого ирландского городка.

Действие картины развивается в 1985 году под Рождество. По сюжету ирландский угольщик Билли Ферлонге узнает, что католический приют помощи одиноким матерям тайно подвергает их насилию.

Вместе с Мерфи в каст вошли Киран Хайндс, Мишель Фэрли, Клэр Данн, Марк МакКенна, Эми Де Брюн, Джоанна Кроуфорд и Эмили Уотсон. На Берлинском кинофестивале Уотсон получила «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль второго плана.

Посмотреть расписание сеансов и купить билеты можно на «Афише».

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