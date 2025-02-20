Британский художник создал самую маленькую скульптуру в мире

Дэвид Линдон из британского города Борнмут установил новый рекорд Гиннесса, создав самую маленькую скульптуру, пишет Би-би-си.
Линдон, инженер по профессии, который начал карьеру художника в 2019 году, рассказал, что на проектирование и создание работы у него ушло несколько месяцев. Размер скульптуры красного кирпичика LEGO составил 0,02517 мм на 0,02184 мм — это сравнимо с человеческой белой кровяной клеткой.
Он стал известен своими миниатюрными произведениями искусства, включая три микроскопические копии шедевров Ван Гога на механизме часов, которые были проданы за 90 тыс. фунтов стерлингов.
Последнее творение Линдона, сделанное из красного кирпича LEGO, измерила компания Evident Scientific с помощью светового микроскопа. Затем организация Spectrographic Limited в Лидсе подтвердила, что работа художника — самая маленькая скульптура в истории.
«Это безумие, я знаю. Мне нравится вызов, мне нравится дисциплина. Мне нравится видеть выражение удивления и изумления на лицах людей, когда они видят мое искусство впервые. Увидеть это вживую — просто потрясающе», — поделился Линдон.
«Задача создания крошечных объектов, которые невозможно увидеть без микроскопа, требует огромных физических и умственных усилий. Я научил себя замедлять дыхание и работать между ударами своего сердца. Даже пульсация моего сердца, передающаяся через пальцы, вызывает слишком много движения», — признался художник.
Он создал три размера кирпичиков LEGO, используя свои собственные ручные микроскопические инструменты, и работал по 6–10 часов каждую ночь, чтобы избежать вибраций от дневного движения транспорта.
Его восьмиточечный кирпич LEGO был признан самой узкой скульптурой в мире, а кирпич с четырьмя точками побил рекорд 2017 года. Однако Линдон также создал еще более крошечный кирпичик с одной точкой и побил собственный рекорд всего за 20 минут. Все три скульптуры считаются настолько микроскопическими, что их невозможно увидеть невооруженным глазом.