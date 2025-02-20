Британский художник создал самую маленькую скульптуру в мире

Его восьмиточечный кирпич LEGO был признан самой узкой скульптурой в мире, а кирпич с четырьмя точками побил рекорд 2017 года. Однако Линдон также создал еще более крошечный кирпичик с одной точкой и побил собственный рекорд всего за 20 минут. Все три скульптуры считаются настолько микроскопическими, что их невозможно увидеть невооруженным глазом.