Пон Чжун Хо планирует снять экшн-хоррор о сеульском метро

Еще в 2020 году режиссер кратко упомянул этот проект, заявив, что в нем будут «уникальные элементы ужаса и экшна», а по масштабу он будет похож на фильм «Вторжение динозавра» («The Host»). Режиссером и одним из сценаристов этой ленты 2006 года выступил Пон Чжун Хо.