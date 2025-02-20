Пон Чжун Хо планирует снять экшн-хоррор о сеульском метро

Создатель «Паразитов» и «Микки 17» Пон Чжун Хо рассказал, каким будет его следующий проект. В интервью MBC Korea он заявил, что планирует снять экшн-хоррор, действие которого развернется в метро Сеула.
«Это своего рода проект моей жизни. Я думал о нем с 2001 года», ― отметил режиссер.
Когда его спросили, как могли бы выглядеть первые 90 секунд этой картины, Пон Чжун Хо ответил: «Мы бежим по подземному участку метро. В соседнем вагоне люди в одинаковой одежде начинают переходить на нашу сторону. Мы продолжаем бежать. Все больше людей начинает переходить на нашу сторону».
Еще в 2020 году режиссер кратко упомянул этот проект, заявив, что в нем будут «уникальные элементы ужаса и экшна», а по масштабу он будет похож на фильм «Вторжение динозавра» («The Host»). Режиссером и одним из сценаристов этой ленты 2006 года выступил Пон Чжун Хо.
Сейчас Пон Чжун Хо находится в разгаре пресс-тура фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном, кинотеатральная премьера которого намечена на 6 марта. Режиссер также завершил недавно съемки своего дебютного анимационного фильма о взаимоотношениях людей и морских созданий. Дата его релиза пока неизвестна.