Иван Ургант анонсировал концерты в формате «Вечернего Урганта»

«В каждом городе — новая программа, новые гости и новая музыка. Ни одно шоу не повторяет предыдущее, потому что, во-первых, специально подготовлено для местной публики, а во-вторых, за три года Иван наконец-то научился импровизировать», — раскрывается в описании тура.