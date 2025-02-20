Иван Ургант анонсировал концерты в формате «Вечернего Урганта»

Иван Ургант анонсировал концертный тур «Живой Ургант», формат которого повторит популярную вечернюю телепередачу. Шоу состоятся в пяти городах — Хайфе, Тель-Авиве, Ереване, Тбилиси и Ташкенте.
«В каждом городе — новая программа, новые гости и новая музыка. Ни одно шоу не повторяет предыдущее, потому что, во-первых, специально подготовлено для местной публики, а во-вторых, за три года Иван наконец-то научился импровизировать», — раскрывается в описании тура.
Команда Урганта называет запланированные шоу «встречами с любимой вечерней телепередачей в концертном формате». Они пройдут во второй половине апреля, а цены на билеты начинаются от 36 евро.
Впервые на Первом канале развлекательное шоу «Вечерний Ургант» вышло в апреле 2012 года. После начала военной операции РФ на территории Украины передача пропала из эфира, как и сам Ургант.
С того момента Ургант сыграл главную роль в режиссерском дебюте Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал», которому не выдали прокатное удостоверение. Позже телеведущий появился в интервью Солодникова, а также стал гостем подкаста Kuji. В конце 2024-го он провел заграничный концертный тур с Владимиром Познером и снялся в ютуб-шоу «Плюшки».