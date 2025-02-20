Дикие рыбы могут отличать людей друг от друга

Дикие рыбы могут различать людей, если они носят одежду разных цветов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на группу ученых из Института поведения животных Макса Планка в Германии.
«Они используют простые механизмы, которые применяют в своей повседневной жизни, и адаптируют их для того, чтобы [различать] людей», — сказала Маэлан Томасек, первый автор научной работы.
Исследование проводилось в открытой воде Средиземного моря. На первом этапе Томасек потратила 12 дней, обучая диких рыжих и черных морских лещей следовать за ней, регулярно награждая их едой.
Затем к эксперименту присоединился другой исследователь, который был одет в водолазный костюм того же цвета либо имел снаряжение и одежду с нашивками другого цвета. В обоих случаях два ученых плыли в разные стороны, а затем возвращались на исходную точку и повторяли процесс. При этом в обоих случаях у них была с собой еда, но рыбы получали ее, только если плыли за Томасек.
Всего исследователи провели 30 испытаний для каждого комплекта одежды и использовали видеозаписи, чтобы подсчитать, сколько рыб последовало за каждым исследователем. Таким образом они выяснили, что, когда они носили разную одежду, оба вида рыб следовали за Томасек чаще, чем за другим исследователем.
Ученые считают, что, поскольку рыбы не имели предыдущего опыта общения с людьми, скорее всего, они использовали уже имеющиеся у них способности, основанные на визуальных признаках, чтобы различать исследователей.