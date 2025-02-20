Дикие рыбы могут отличать людей друг от друга

Затем к эксперименту присоединился другой исследователь, который был одет в водолазный костюм того же цвета либо имел снаряжение и одежду с нашивками другого цвета. В обоих случаях два ученых плыли в разные стороны, а затем возвращались на исходную точку и повторяли процесс. При этом в обоих случаях у них была с собой еда, но рыбы получали ее, только если плыли за Томасек.