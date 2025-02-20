Red Hot Chili Peppers хотят продать права на свой каталог за 350 миллионов долларов

Калифорнийские фанк-рокеры Red Hot Chili Peppers ищут покупателя для своего каталога за 350 миллионов долларов, пишет Billboard.
Из их отчета следует, что каталог мастер-записей коллектива выставлен на продажу минимум за 350 млн долларов. По данным издания, каталог приносит группе около 26 млн долларов в год.
На данный момент Red Hot Chili Peppers владеют мастер-записями и правами на все 13 студийных альбомов и другие релизы, выпущенные на лейбле Warner Music. Неясно, владеют ли они также мастер-записями первых четырех альбомов, вышедших на EMI.
По неподтвержденной информации Billboard, Red Hot Chili Peppers, возможно, уже заключили сделку с Warner на право владения мастер-записями.
В 2021 году издательские права на музыку группы приобрела британская дизайнерская студия Hipgnosis, специализировавшаяся на создании обложек рок-альбомов. Она заплатила за каталог 140 млн долларов.
Ранее права на свое творчество продавали Pink Floyd, Queen, Kiss и Tame Impala. В октябре Pink Floyd продали свой каталог компании Sony за 400 млн долларов, а Кевин Паркер из Tame Impala продал весь свой прошлый и будущий каталог Sony за нераскрытую сумму.