Число пенсионеров в РФ выросло впервые за шесть лет

Как пишет РБК, прирост численности пенсионеров произошел впервые с 2018 года, когда их стало больше на 361 тыс. человек. В последующие годы получателей пенсий становилось меньше — из‑за увеличения пенсионного возраста в ходе пенсионной реформы временного превышения смертности над нормой на фоне пандемии коронавируса. Так, в 2023-м пенсионеров стало меньше на 700 тыс. человек.