Число пенсионеров в РФ выросло впервые за шесть лет

Количество пенсионеров на учете в Социальном фонде России (СФР) стало больше почти на 100 тыс. впервые по состоянию на 1 января 2025 года. Увеличение их числа наблюдается впервые с 2018 года, сообщает РБК со ссылкой на официальные данные.
Прирост составил 94 тыс. человек (0,2%). В статистике не учитываются пенсионеры на попечении Минобороны, МВД, Следственного комитета и других силовых и правоохранительных ведомств. По итогам 2024 года получателей пенсий на учете СФР составило 41,17 млн.
Как пишет РБК, прирост численности пенсионеров произошел впервые с 2018 года, когда их стало больше на 361 тыс. человек. В последующие годы получателей пенсий становилось меньше — из‑за увеличения пенсионного возраста в ходе пенсионной реформы временного превышения смертности над нормой на фоне пандемии коронавируса. Так, в 2023-м пенсионеров стало меньше на 700 тыс. человек.
В прошлом году прирост произошел в основном за счет официально работающих пенсионеров, которых на учете СФР насчитывается 8,2 млн, а неработающих — 32,96 млн.