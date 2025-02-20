Китайские туристы массово едут в Японию, чтобы убирать снег

Сегодня / 13:02
Пон Чжун Хо планирует снять экшн-хоррор о сеульском метро
Сегодня / 14:02
Николь Кидман, Эйжа Уилсон и Джордан Чайлз стали женщинами года по версии Time
Сегодня / 13:51
В российский прокат выйдет новый фильм Тима Милтанса. В главной роли ― Киллиан Мерфи
Сегодня / 13:05
Дикие рыбы могут отличать людей друг от друга
Сегодня / 12:55
Иван Ургант анонсировал концерты в формате «Вечернего Урганта»
Сегодня / 12:22
Red Hot Chili Peppers хотят продать права на свой каталог за 350 миллионов долларов
Сегодня / 12:05
Число пенсионеров в РФ выросло впервые за шесть лет
Сегодня / 11:48
Друга Лиама Пейна и сотрудников отеля оправдали по делу о смерти музыканта
Сегодня / 10:56
Полиция Кашмира изъяла из магазинов сотни книг запрещенной организации
Сегодня / 10:29
Минздрав предложил оценивать репродуктивное здоровье с 13 лет
Сегодня / 10:22
Marvel «тщательно изучает» возвращение Джессики Джонс, Люка Кейджа и Железного Кулака
Сегодня / 10:09
Сериал «Разделение» стал самым просматриваемым на Apple TV+
Сегодня / 09:59
Green Day объявили кастинг для «панков, хардкорщиков, эмо и рокеров» для нового фильма
Сегодня / 08:45
Истощенного детеныша тюленя спасли на улицах Коннектикута
Сегодня / 08:07
Уилл Смит намекнул на продолжение «Хэнкока». Главную роль может исполнить Зендая
Сегодня / 07:50
Дэниел Крейг все же не сыграет в фильме «Сержант Рок» Луки Гуаданьино
Сегодня / 07:33
В День святого Валентина в дом Николь Кидман проник вор
Сегодня / 07:18
В Москве построят дублер Ленинградского шоссе
Сегодня / 06:55
Wildberries добился аннулирования товарного знака «WBнутый»
Сегодня / 06:46
В России снизился спрос на самогонные аппараты
Сегодня / 06:04
Второй сезон «The Last of Us» выйдет в апреле
Сегодня / 23:29
Жанель Моне экранизирует мемуары мошенницы Тани Смит и сама сыграет ее
Сегодня / 23:01
В Москве произошел масштабный пожар в институте электронной вычислительной техники имени Лебедева
Сегодня / 22:26
Оззи Осборну предлагали роль в «Пиратах Карибского моря», но его жена отказала кинематографистам
Сегодня / 21:52
Эллен Помпео из «Анатомии страсти» подозревает дочь во лжи в трейлере «Хорошей американской семьи»
Вчера / 20:54
Клэр Дейнс снимется в «Проклятии Эпплбаум». Его разработает автор «Моей так называемой жизни»
Вчера / 19:57
Блейк Лайвли заявила, что Джеймс Балдони доставил неудобство еще двум актрисам из их фильма
Вчера / 19:27
Сет Роген, Кумайл Нанджиани и Алия Шокат снимутся с Кристен Стюарт в фильме «The Wrong Girls»

Китайские туристы массово едут в Японию, чтобы убирать снег

Сегодня в 11:19
Фото: Elias Null/Unsplash

Среди китайских туристов стали популярными туры в Японию на уборку снега. Об этом сообщает South China Morning Post.

Некоторые японские турагентства запустили к китайскому Новому году специальные туры, во время которых иностранцам предлагается поучаствовать в уборке снега. Эти туры стали соперничать с другим популярным видом поездок среди китайцев ― «бакугай», что означает «взрывные покупки».

Уборка снега туристами особенно популярна на японском острове Хоккайдо. К примеру, в Саппоро, где проживают 2 млн человек, отрицательные температуры держатся треть года, а высота снега зимой достигает пяти метров.

Турагентство из Хоккайдо представило тур по уборке снега как местную достопримечательность. За 1600 долларов агентство предлагает для группы из шести человек прокатиться на снегоуборочной машине и поучаствовать в уборке снега.

Китайские туристы, воспользовавшиеся услугой, отмечают, что молодежь в КНР теперь предпочитает приключения, а не шопинг. Однако среди японцев многие удивляются, что столь трудоемкая работа, которую местные жители часто не любят, стала прибыльным бизнесом для турагентств.

Один из китайских пользователей написал: «Многие люди из южного Китая почти не видели снега. Этот опыт освежает и доставляет удовольствие, а также может послужить хорошей тренировкой».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами