Китайские туристы массово едут в Японию, чтобы убирать снег

Среди китайских туристов стали популярными туры в Японию на уборку снега. Об этом сообщает South China Morning Post.
Некоторые японские турагентства запустили к китайскому Новому году специальные туры, во время которых иностранцам предлагается поучаствовать в уборке снега. Эти туры стали соперничать с другим популярным видом поездок среди китайцев ― «бакугай», что означает «взрывные покупки».
Уборка снега туристами особенно популярна на японском острове Хоккайдо. К примеру, в Саппоро, где проживают 2 млн человек, отрицательные температуры держатся треть года, а высота снега зимой достигает пяти метров.
Турагентство из Хоккайдо представило тур по уборке снега как местную достопримечательность. За 1600 долларов агентство предлагает для группы из шести человек прокатиться на снегоуборочной машине и поучаствовать в уборке снега.
Китайские туристы, воспользовавшиеся услугой, отмечают, что молодежь в КНР теперь предпочитает приключения, а не шопинг. Однако среди японцев многие удивляются, что столь трудоемкая работа, которую местные жители часто не любят, стала прибыльным бизнесом для турагентств.
Один из китайских пользователей написал: «Многие люди из южного Китая почти не видели снега. Этот опыт освежает и доставляет удовольствие, а также может послужить хорошей тренировкой».