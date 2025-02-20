Китайские туристы массово едут в Японию, чтобы убирать снег

Некоторые японские турагентства запустили к китайскому Новому году специальные туры, во время которых иностранцам предлагается поучаствовать в уборке снега. Эти туры стали соперничать с другим популярным видом поездок среди китайцев ― «бакугай», что означает «взрывные покупки».