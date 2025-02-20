Друга Лиама Пейна и сотрудников отеля оправдали по делу о смерти музыканта

Друга Лиама Пейна Роджера Нореса и двоих сотрудников отеля оправдали по делу о смерти экс-вокалиста One Direction.
Певец скончался 16 октября после смертельного падения с балкона третьего этажа отеля Casa Sur Palermo в Буэнос-Айресе. Причиной смерти стали множественные травмы и внутренние и внешние кровотечения.
Согласно расследованию, музыкант был один и пережил «нервный срыв» после употребления веществ. Полиция обнаружила их в гостиничном номере музыканта вместе с разрушенной мебелью. Согласно токсикологическому заключению, в организме бывшей поп-звезды был обнаружен кокаин.
После смерти Пейна пять человек были арестованы. Так, Нореса и двух сотрудников отеля Casa Sur Palermo — Гильду Мартин и Эстебана Грасси — обвинили в непредумышленном убийстве.
Судьи Апелляционного суда Аргентины постановили, что Норес, Мартин и Грасси не сыграли никакой роли в смерти Лиама Пейна. «Возможно, если бы Норес находился рядом с Пейном все время, тот не получил бы наркотики и алкоголь в тех количествах, которые привели к состоянию опьянения, в котором он находился на момент смерти.
Однако нельзя исключить, что, даже если бы Норес принимал все возможные меры предосторожности, Пейн все равно мог бы достать вещества, как это часто бывает с зависимыми, даже когда они находятся под заботой своей семьи», — говорится в решении суда.