Друга Лиама Пейна и сотрудников отеля оправдали по делу о смерти музыканта

Судьи Апелляционного суда Аргентины постановили, что Норес, Мартин и Грасси не сыграли никакой роли в смерти Лиама Пейна. «Возможно, если бы Норес находился рядом с Пейном все время, тот не получил бы наркотики и алкоголь в тех количествах, которые привели к состоянию опьянения, в котором он находился на момент смерти.