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Полиция Кашмира изъяла из магазинов сотни книг запрещенной организации

Сегодня в 10:56
Фото: Aboodi Vesakaran/Unsplash

Полиция Кашмира провела рейды в десятках книжных магазинов и изъяла 668 книг в ходе подавления инакомыслия в регионе, находящемся под управлением Индии. Об этом сообщил The Guardian.

Большинство книг были написаны Абулом А’ла Маудуди, выдающимся исламским ученым XX века, основавшим «Джамаат-и-ислами», исламскую организацию, запрещенную в Кашмире.

Рейды начались в Сринагаре, главном городе Кашмира, а затем переместились в другие части региона. В заявлении полиции Сринагара говорится, что обыски провели «на основании достоверной оперативной информации о подпольной продаже и распространении литературы, пропагандирующей идеологию запрещенной организации».

В основном книги были опубликованы издательством Markazi Maktaba Islami Publishers, расположенным в Нью-Дели и связанным с индийским отделением «Джамаат-и-ислами».

«Было установлено, что эти книги нарушают правовые нормы, и в отношении тех, кто был уличен в хранении таких материалов, принимаются строгие меры», — заявили в полиции.

В феврале 2019 года власти Индии запретили деятельность «Джамаат-и-ислами» на пять лет, объявив ее «незаконной организацией». В августе того же года правительство Нарендры Моди отменило частичную автономию Кашмира. С тех пор репрессии в регионе усилились.

Лидеры «Джамаат-и-Ислами» заявили, что изъятие книг «несправедливо, неконституционно и является нарушением основных прав», добавив, что книги «легально изданы» в Дели. «Если у правительства есть какие‑то соображения по поводу безопасности, мы готовы сотрудничать с любым расследованием», — сказали они.

«Нынешний подход представляется несправедливым произволом, поскольку он даже не подпадает под рамки законного расследования. Вместо этого он отражает попытку маргинализировать нас», — добавили представители организации.

Кашмирский конфликт начался после обретения Индией независимости от Великобритании в 1947 году. На спорный регион претендовали как Индия, так и Пакистан. На протяжении десятилетий повстанческие группировки боролись с индийской властью, и в ходе конфликта погибли десятки тысяч человек.

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