Полиция Кашмира изъяла из магазинов сотни книг запрещенной организации

В феврале 2019 года власти Индии запретили деятельность «Джамаат-и-ислами» на пять лет, объявив ее «незаконной организацией». В августе того же года правительство Нарендры Моди отменило частичную автономию Кашмира. С тех пор репрессии в регионе усилились.