Минздрав предложил оценивать репродуктивное здоровье с 13 лет

Минздрав предложил проводить осмотры подростков гинекологом и урологом в более раннем возрасте. Об этом заявила замглавы ведомства Евгения Котова, сообщает «Коммерсант».
«У детей период становления и созревания функций сейчас начинается раньше», — пояснила Котова. При этом она считает, что следует заранее подумать над балансом между необходимостью медицинского исследования и правом подростков на личное пространство.
Сейчас профилактические осмотры акушера-гинеколога и уролога-андролога проводятся по достижении 14 лет. Изменить порядок проведения медосмотров детей для обнаружения проблем с деторождением поручал Владимир Путин.
Представительница ведомства не уточнила, с какого возраста планируется оценивать репродуктивное здоровье. Однако Минздрав уже опубликовал проект приказа о снижении возраста осмотра до 13 лет.
Целью будет выявление проблем с деторождением на раннем этапе. Среди них эндометриоз, нарушение менструального цикла, гормональные расстройства или инфекции, передающиеся половым путем.
Кроме того, по мнению репродуктолога Виктории Шустовой, осмотры помогут подросткам получить знания о контрацепции и профилактике инфекций. Это поможет снизить риск болезней, а также ранних и нежелательных беременностей.