Marvel «тщательно изучает» возвращение Джессики Джонс, Люка Кейджа и Железного кулака

«Приходится иметь дело с актерами, временем и огромными масштабами производства, чтобы создать кинематографическую вселенную, особенно на телевидении. Но я могу сказать, что с учетом всех этих переменных это, безусловно, то, что с творческой точки зрения очень интересно и что мы очень активно изучаем», — добавил он.