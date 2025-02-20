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Marvel «тщательно изучает» возвращение Джессики Джонс, Люка Кейджа и Железного кулака

Сегодня в 10:22
Фото: Netflix

Marvel допускает возвращение персонажей Джессики Джонс, Люка Кейджа и Железного кулака в новой MCU. Об этом руководитель отдела потокового вещания, телевидения и анимации Marvel Studios Брэд Виндербаум рассказал в интервью Entertainment Weekly.

Персонажей исполнили актеры Крайстен Риттер, Майк Колтер и Финн Джонс в отдельных сериалах на Netflix, а также в «Сорвиголове» c Чарли Коксом. Четверка также объединилась в шоу «Защитники». Теперь, когда «Сорвиголова» Кокса перешел в кинематографическую вселенную Marvel и возглавил собственный сериал на Disney+, фанаты надеются, что то же самое произойдет и с его бывшими коллегами по Netflix.

«Я не могу сказать многого, но скажу, что это так захватывающе — иметь возможность играть в этой песочнице. Очевидно, у нас нет таких неограниченных ресурсов для повествования, как в комиксе. Если вы можете это нарисовать, вы можете это сделать», — поделился продюсер.

«Приходится иметь дело с актерами, временем и огромными масштабами производства, чтобы создать кинематографическую вселенную, особенно на телевидении. Но я могу сказать, что с учетом всех этих переменных это, безусловно, то, что с творческой точки зрения очень интересно и что мы очень активно изучаем», — добавил он.

Netflix начал работу над оригинальными сериалами Marvel с выходом «Сорвиголовы» в апреле 2015 года. За ним последовали три других супергеройских сериала, а в 2017 году — кроссовер «Защитники». Все сериалы Netflix-Marvel отменили в 2018 и 2019 годах в преддверии запуска Disney+ в ноябре 2019 года.

Контракт запрещал персонажам Marvel появляться в любых сериалах или фильмах, не относящихся к Netflix, в течение как минимум двух лет после закрытия проектов. Это объясняет большой промежуток между последним исполнением Кокса роли Сорвиголовы на Netflix в 2018 году и его первым появлением в MCU в 2021 году в «Человеке-пауке: Нет пути домой». Он также появился в сериале 2022 года «Женщина-Халк», а теперь вновь стал главным персонажем своего первого проекта MCU — «Сорвиголова: Рожденный заново».

Недавно Кокс рассказал журналу GQ о том, как он узнал об отмене своего сериала на Netflix: «Мне позвонили поздно вечером, и мой босс сказал: „Они сняли все сериалы. Все пять“. Был какой‑то… не знаю, разговор о том, что за всем этим стоит политика, какая‑то вражда между Netflix и Disney. Мои боссы из Netflix и Marvel звонили и были очень любезны, очень вежливы, но дело было сделано».

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