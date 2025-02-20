Green Day объявили кастинг для «панков, хардкорщиков, эмо и рокеров» для нового фильма

Мейсон Темз, Килр Кофман и Райан Фауст сыграют молодых друзей, которые отправляются в путешествие, меняющее жизнь. Режиссером «New Years Rev» выступил Ли Кирк, а в актерский состав также вошла его жена Дженна Фишер и Анджела Кинси, которые вместе снимались в «Офисе». Они появятся в фильме с Шоном Ганном, Игнасио Диас-Сильверио и сыном Марка Руффало Кином Руффало.