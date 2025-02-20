Green Day объявили кастинг для «панков, хардкорщиков, эмо и рокеров» для нового фильма

Поп-панк-группа Green Day объявила кастинг на участие в новом фильме, вдохновленном ранним периодом существования группы, пишет NME.
Над комедией под названием «New Years Rev» работает Live Nation Productions. В ней задействованы все три участника поп-панк-трио. В настоящее время съемки ведутся в Оклахоме.
Картина расскажет историю трех друзей, которые путешествуют по США, ошибочно решив, что будут разогревать Green Day на новогоднем шоу в Лос-Анджелесе.
Мейсон Темз, Килр Кофман и Райан Фауст сыграют молодых друзей, которые отправляются в путешествие, меняющее жизнь. Режиссером «New Years Rev» выступил Ли Кирк, а в актерский состав также вошла его жена Дженна Фишер и Анджела Кинси, которые вместе снимались в «Офисе». Они появятся в фильме с Шоном Ганном, Игнасио Диас-Сильверио и сыном Марка Руффало Кином Руффало.
Помимо Green Day, фильм также продюсируют Райан Крофт и Майкл Рапино из Live Nation Productions. Дата выхода «New Years Rev» пока не объявлена.
Кастинговое агентство Freihofer опубликовало объявление о наборе актеров на роль «посетителей поп-рок-шоу на открытом воздухе». В объявлении ищут «панков, эмо, хардкорщиков, альтернативщиков и рокеров» в возрасте от 18 до 30 лет.